Ruina din centrul Bucureștiului care poate trece printr-o adevărată transformare. Clădirea a fost confiscată de comuniști

O ruină din centrul Bucureștiului ar putea trece printr-o transformare totală. Clădirea a fost confiscată de comuniști și ascunde în spate o poveste pe care puțini o știu cu adevărat.

O clădire simbol din centrul Bucureștiului e gata să renască din propria cenușă. Este vorba despre Hotel Dunărea, care datează din anii ’40. Locația avea 70 de camere, alături de o cafenea, bar, restaurant, dar și un cinematograf.

Totodată, aici se regăseau și alte spații comerciale. Timpul a trecut însă, iar acum, clădirea din Capitală e pericol de prăbușire. Cum a ajuns să fie degradată și ce s-a întâmplat cu ea în ultimele decenii?

Hotelul Dunărea se află la Gara de Nord, iar în perioada interbelică purta numele de Hotel Dinu. Aceasta a fost construită în urmă cu peste 80 de ani, în perioada 1934-1980. Cutremurele din 1940 și 1977 aveau însă să își pună amprenta asupra sa.

Astfel, istoricii spun că după seismul 1940 s-a prăbușit glorieta cu orologiul de la ultimul nivel al hotelului. Mai apoi, , lucrurile s-au complicat și mai mult. Atunci a șubrezit clădirea în ansamblul său.

În 1948, hotelul a fost confiscat de comuniști și nu a durat mult până la degradarea sa. Acum, clădirea simbol din centrul Bucureștiului a ajuns o adevărată ruină, gata de prăbușire în orice moment.

Ce planuri are primarul Sectorului 1

Locația a fost vandalizată, iar mai tot ceea ce era în interior a dispărut. Se pare că oamenii străzii sunt singurii care își mai fac veacul pe aici. Iar autoritățile nu au făcut nimic, cel puțin până acum.

Primăria Sectorului 1 vrea ca ruina din centrul Bucureștiului să fie readusă la viață. Într-o postare pe pagina de Facebook din 2021, primarul Clotilde Armand anunța intrarea într-un proces de restaurare. Iar planurile păreau mărețe.

„Va fi transformat într-un hub cultural compus dintr-un centru rezidențial, cultural și educațional unde artiștii locali vor organiza expozițiile”, anunța Clotilde Armand, în urmă cu aproape trei ani de zile.

Ce s-a schimbat în anul 2024? Acum, primarul Sectorului 1 anunță pași importanți. Se pare că la finele anului trecut au fost semnate niște contracte, astfel că în curând clădirea

„La finalul anului trecut am semnat contractul de realizare a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) pentru acest obiectiv de investiții. Imobilul de lângă Gara de Nord a fost construit în perioada 1934-1940, însă a fost grav afectat de cutremurul din 1977. Clădirea are 70 de camere dispuse pe 7 etaje cu o suprafață de aproximativ 2.750 metri pătrați, în timp ce terenul are o suprafață de 493 de metri pătrați.

(…) Vrem să facem o reconversie funcțională a acestui imobil și să-l transformăm în Centrul Cultural al Sectorului 1. Vom amenaja un spațiu dedicat artiștilor și unde vom crea spații expoziționale.

După cum știți, Hotelul Dunărea se află în acest moment în proprietate privată, dar noi vrem să-l tranformăm într-un obiectiv de utilitate publică și să-l redăm comunității locale. DALI-ul ne va da mai multe soluții tehnice de intervenție pentru această clădire, precum și indicatorii tehnico- economici aferenți viitorului obiectiv de utilitate publică”, a anunțat primarul Sectorului 1.