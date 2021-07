Rusia a testat cu succes o rachetă hipersonică. Vladimir Putin: „E capabilă să evite scuturile americane”

Rusia a anunțat testarea cu succes a unei rachete de croazieră hipersonice „Tsirkon”. Vladimir Putin a anunțat, cu ceva timp în urmă, că racheta este capabilă „să evite cu succes scuturile americane”.

Racheta a lovit o țintă terestră după ce a fost lansată în apropierea Mării Barents, la o distanță de peste 350 kilometri, potrivit agenției Interfax, citată de Ministerul Apărării din Rusia și de .

Rusia de croazieră hipersonică „Tsirkon” (Zircon), capabilă să lovească „aproape orice țintă de pe glob”, după cum afirma Vladimir Putin în 2018.

Liderul de la Kremlin a mai declarat, la momentul respectiv, că o astfel de rachetă poate evita chiar și scuturile americane.

Racheta a fost lansatăde pe nava Amiral Gorşkov, aflată în Marea Albă, potrivit surselor citate mai sus.

🇷🇺 |n Ministry of Defense publishes footage of the next stage of testing the Zircon hypersonic missile, during which the frigate Admiral of the Fleet Gorshkov successfully fired a product at a ground target at a distance of over 350 km.

The rocket’s flight speed was Mach 7

— The RAGEX (@theragex)