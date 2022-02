Criza ucraineană: Rusia anunță retragerea trupelor care au efectuat exerciții în Crimeea. Reacția Ucrainei a venit prompt

Miercuri, 16 februarie, în ziua despre care s-a spus că ar putea fi cea a invaziei, Rusia anunță o nouă retragere de trupe.

Ministerul Apărării de la Moscova a anunțat că unitățile care şi-au încheiat manevrele militare în peninsula Crimeea se întorc în cazărmi.

Rusia a anunțat oficial că exercițiile militare din Crimeea, provincia anexată de Moscova în 2014, s-au încheiat și soldații se întorc în garnizoanele lor. Anunțul vine la o zi după ce Kremlinul a vorbit de prima retragere a trupelor de la granițele Ucrainei.

”Unitățile din districtul militar Sud care şi-au încheiat participarea la exerciţiile tactice în poligoane din peninsula Crimeea se îndreaptă cu trenul către locurile de încartiruire permanentă”, a informat Ministerul Apărării rus într-un comunicat, notează .

Oficialii ruși au publicat și o filmare cu o coloană de echipament militar rusesc şi de trupe care părăsesc Crimeea.

Russia announces it’s ending drills in Crimea – troops and equipment are being pulled out across the bridge to the mainland: RT

— Tehran Times (@TehranTimes79)