Ruxandra Ion, momente neplăcute înainte de a pleca în vacanță. Ce a pățit ”mama telenovelelor” în aeroport

Vedeta, cunoscută în lumea mondenă ca ”mama telenovelelor”, a așteptat cu mare nerăbdare vacanța din această vară, dar din păcate a fost nevoită să treacă prin momente grele înainte de a zbura spre destinația aleasă.

Ruxandra Ion, experiență nefericită în aeroport. Cum au fost tratată producătoarea TV

Ruxandra Ion a povestit ce a pățit în momentul în care a ajuns în aeroport, unde a mers însoțită de soțul ei. a subliniat că folosește de circa 2 ani cu scooter de mobilitate, care este aprobat de toate companiile aeriene.

Cu toate acestea vedeta de la Antena 1 tot a avut parte de o întâmplare care i-a lăsat un gust amar pentru că i s-a comunicat să plece de acum înainte numai însoțită de o persoană care să urce scooterul pe banda din aeroport.

„Suntem în aeroport! Am așteptat vacanța asta cum nu vă puteți imagina. Călătorim doar noi doi. 73 si 66 de ani. Eu cu scooter de mobilitate, cu care merg de 2 ani. E aprobat de toate companiile aeriene.

Azi am avut o experiență terifiantă la trecerea de la agabaritice. Am fost tratați oribil de niște funcționari plătiți din banii noștri. Am aflat, printre altele, de la singura domnișoară care era de serviciu că data viitoare trebuie să vin cu însoțitor.

Că nu e treaba lor să urce scooterul pe bandă. O lipsă de respect inimaginabilă. Aroganți… A durat 30 de minute de nervi și de suportat nesimțirea unor oameni fără bun simț”, a scris Ruxandra Ion pe .

Ruxandra Ion, tratată oribil pe un aeroport din România

Ruxandra Ion a fost tratată orbil pe aeroport înainte de a pleca în vacanța mult așteptată, dar a încercat să vadă partea plină a paharului. Din fericire, a întâlnit și o doamnă drăguță care a semnat aprobarea scooterului cu care se deplasează.

Celebra producătoare TV, supranumită și ”mama telenovelelor” românești, nu se confruntă pentru prima oară cu astfel de problemă, dovadă că i-a rugat pe urmăritorii săi din social media să distribuie postarea sa.

Aceasta nu este singura umilitoare prin care a trecut. În urmă cu 3 ani a fost lăsată să aștepte minute bune în picioare înainte de a urca în avion, pe motiv că nu poate sta pe scaun când se face alimentarea.