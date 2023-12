S-a aflat cauza morții lui Andre Braugher. Celebrul actor a ținut totul secret până în ultimul moment

S-a aflat cauza morții lui Andre Braugher. Actorul de 61 de ani era cunoscut din serialele Brooklyn Nine-Nine și Homicide: Life on the Street. El a decedat luni, 11 decembrie. Moartea lui ar fi fost provocată de un cancer pulmonar, după ce a fost diagnosticat în urmă cu câteva luni.

Cauza morții lui Andre Braugher

Andre Braugher, , s-a stins din viață la vârsta de 61 de ani. La câteva zile de la moartea lui, purtătoarea sa de cuvânt a dezvăluit public care a fost cauza decesului. Andre Braugher a pierdut lupta cu viața, după ce s-a luptat luni bune cu cancerul pulmonar, notează The New York Times.

Cât a trăit, actorul a fost extrem de discret cu viața personală. Mulți colegi de-ai săi din serialul Brooklyn Nine-Nine au precizat că nu știau că Andre Braugher suferea de această boală cumplită. Deși ducea un stil de viață sănătos, Andre Braugher nu a putut fi salvat.

Actorul suferea de cancer pulmonar

În 2014, Andre Braugher a devenit celebru cu rolul detectivului Frank Pembleton, pe care l-a jucat timp de șapte sezoane în Homicide: Life on the Street. Serialul era bazat pe cartea David Simon, care a creat The Wire.

Apoi, el a trecut la comedie și a fost cooptat în rolul Căpitanului Holt din serialul lui Andy Samberg, Brooklyn Nine-Nine. Pe de altă parte, a continuat să apară în filme de lungmetraj, cu rolurile din City of Angels, Poseidon, Primal Fear, Duets, Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer sau Salt.

Între 2002 și 2004, Andre Braugher a jucat rolul unui detectiv în Hack. Actorul a fost nominalizat la două Primetime Emmy pentru actor în rol secundar cu rolul din “Men of a Certain Age”.

Într-un interviu pentru Variety, Andre Braugher spunea că familia este cea mai importantă pentru el. A fost căsătorit cu actrița Ami Brabson și au trei copii.

„A fost o carieră interesantă, dar cred că ar fi putut fi mai mare. Cred că ar fi putut să cuprindă mai multe discipline: regie, producţie, toate aceste lucruri diferite. Dar ar fi fost în detrimentul propriei mele vieţi”, declara el, în urmă cu ceva timp.

Foștii colegi i-au adus un ultim omagiu

După ce vestea morții a fost făcută publică, foștii săi colegi au transmis mesaje și i-au adus un ultim omagiu pe rețelele de socializare. Terry Crews a publicat un text emoționant pe Instagram în memoria lui Andre Braugher.

„Nu pot să cred că ai plecat atât de repede. Sunt onorată că te-am cunoscut, am râs cu tine, am lucrat cu tine și am împărtășit 8 ani glorioși urmărind talentul tău de neînlocuit”, a scris actrița.

Joe Lo Truglio, cel care l-a interpretat pe Charles Boyle, a dezvăluit cum își petrecea timpul cu Andre Braugher. „Omul era atât de plin de cântec și de aceea lumea a luat în seamă. Era dedicat și pasionat de lucrurile pe care le iubea”, a mai dezvăluit actorul.