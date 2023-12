Cum se simte Cristian Țânțăreanu la 79 de ani, după vindecarea de cancer: ”Nu am voie”

Cum se simte Cristian Țânțăreanu la 79 de ani, după vindecarea de . Ce nu are voie să facă afaceristul care și-a împărțit averea estimată la aproape 30 de milioane de euro copiilor și mai ales, nepoților.

Care este a lui Cristian Țânțăreanu la 79 de ani, după lupta cu cancerul. Ce trebuie să evite omul de afaceri ca să nu ajungă pe mâinile cadrelor medicale. Vedeta era recunoscută drept o persoană excentrică.

A apărut de multe ori pe micile ecrane datorită petrecerilor pe care le organizează în curtea casei sale, așa cum s-a întâmplat și anul acesta de 1 decembrie. Cu toate acestea are grijă să nu exagereze cu poftele culinare.

„Eu zic de 30 de ani că sunt pe moarte. Dar asta e o poantă… Am avut cancer, dar m-am vindecat de 15 ani. De atunci nu mai am nimic. Singura problemă este să nu mai fac excese, că la 80 de ani nu e recomandat să fac excese.

Nu am voie să mănânc prea mult, fie să beau prea mult. Dar o zi mă dreg și a doua zi o iau de la capăt. La trei zile, o noapte o dorm pe fotoliu. În fiecare zi, când mă așez pe cântar, mă sperii și mă blestem”, a dezvăluit Cristian Țânțăreanu pentru revista .

Renumitul om de afaceri susține că seara consumă un pahar de alcool și din păcate, se duce tot aranjamentul pe care l-a ținut până atunci. Pe de altă parte, milionarul originar din județul Ialomița și-a schimbat stilul de viață în urmă cu foarte multă vreme.

Ce mod de viață are Cristian Țânțăreanu la 79 de ani

Cristian Țânțăreanu a discutat în repetate rânduri de modul de viață pe care îl are la 79 de ani și pe care l-a adoptat în urmă cu 15 ani. La momentul respectiv a fost diagnosticat cu cancer la colon, dar nu și-a pierdut speranța.

A învins boala cu zâmbetul de buze și are și acum aceeași energie ca odinioară. Acest lucru se datorează faptului că are foarte mare grijă de sănătatea sa. Ia pastile și vitamine și în plus, nu a renunțat să muncească.

În urmă cu puțină vreme putea fi văzut pe șantier, unde coordona o echipă de aproximativ 100 de persoane. Cristian Țânțăreanu are și pensie de la statul român, venitul său lunar fiind în momentul de față de 2.000 de lei.