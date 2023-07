S-a aflat ce pensie încasează Cornel Palade de la stat după ani de muncă. Actorul primește o sumă rușinoasă

În prezent, Cornel Palade nu mai are proiecte de televiziune și, spune el, se bucură de viața de pensionar. Fericirea, însă, nu este nici pe departe atât de mare, căci actorul încasează o luna o sumă infimă.

Ce pensie are Cornel Palade

Cornel Palade a fost decenii întregi în fața publicului. Pe scenă, la spectacole ori la evenimente private, fie la televizor, i-a făcut să râdă și le-a înseninat ziua oamenilor. Totuși, după ani de muncă, actorul a decis că este momentul să se retragă.

În prezent, . Dar suma pe care o primește de la stat nu-i permite să stea prea mult acasă, deoarece pensia pe care o primește de la stat este una infimă.

Fostul concurent de la Sunt celebru, scoate-mă de aici!, încasează puțin peste o mie de lei lunar. nu se plânge, totuși. Ba chiar ar fi dispus să renunțe la jumătate din bani.

Din punctul său de vedere, nu are merite deosebite încât să aibă o pensie mai mare. „În următorii 50 de ani cred că o să-și revină țara, am pensia de 1450 de lei, dar nu mă plâng, poate e mică, dar mulțumesc lui Dumnezeu.

Mă descurc. Nu sunt procuror, nu sunt judecător, nu sunt om politic, ce merite am eu ca să am ditamai pensia? Am atât cât am, asta e, dacă e nevoie mai dau și din pensia mea jumătate.

Bine că au reușit parlamentarii și și-au tăiat singuri pensiile speciale, Curtea Constituțională o să le dea peste mână, ce milă mi-e de ei!”, a declarat Cornel Palade conform

„Secretul fericirii: să te mulțumești cu puțin”

Cornel Palade susține că nu este supărat pentru suma mică de bani pe care o primește dintr-un motiv simplu, a învățat să se mulțumească cu puțin, iar asta îi dă voie să fie fericit în orice circumstanțe îl aduce viața.

„Știi care e secretul fericirii? Să te mulțumești cu puțin! Știi cine îmi face mie programul? Dumnezeu, el îmi spune ce să fac, unde să mă duc. Săptămâna trecută m-am trezit și am zis că vreau să merg la o biserică…cât mă pregăteam, nu am zis nimănui, a fost un gând al meu. Cine crezi că mă sună? Starețul să îmi spună că știe că vin”, a povestit Cornel Palade.