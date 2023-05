Cornel Palade, cu umor, după ce a spus că și-a deschis firmă de bocitoare: „Cu tot cu bătut popă, 500 de euro”

Cornel Palade, amuzant, ca de obicei, a făcut câteva destăinuiri pentru FANATIK despre ce a putut păți după ce a dat sfoară în țară că și-a deschis o firmă de bocitoare.

Cornel Palade, caterincă totală cu firma sa de bocitoare!

În mod evident, totul este o glumă, dar au fost persoane care l-au crezut pe îndrăgitul actor. Acesta a prezentat, pentru FANATIK, oferta firmei sale cu totul atipice, prăpădindu-se de râs.

Dincolo de caterinca pe care a făcut-o Palade, acesta ne-a zis și câteva lucruri serioase de care se ocupă. Actorul are vara destul de ocupată, fiind prins cu tot felul de spectacole prin țară. Mai mult de atât, acesta ne-a zis că se ocupă și de muzică și compune în continuare.

„Sunt cu niște proiecte muzicale, de asta mă ocup acum, deocamdată. Scriu, compun, am spectacole, aniversări, sărbători, divorțuri, pomeni. Am deschis acum și o firmă de bocitoare, mi-am deschis o firmă de bocitoare (n.r.: glumesc)”, a declarat, râzând, Cornel Palade, pentru FANATIK.

„Am la 300 de euro bocit simplu, cu tot cu bătut popă, 500 de euro”

Acesta a prezentat și rețeta unui business cu care, spunem noi, s-ar putea să aibă ceva succes, mai ales la țară.

„Eu am făcut deja rețeta. Am la 300 de euro bocit simplu, plus însoțit mortul la groapă. De acasă până la groapă, în general, cam o jumătate de oră ține, știi?

Apoi, am bocit cu însoțitul mortului până la groapă, aruncat în groapă… 400 de euro. Am bocit, aruncat în groapă, cu tot cu bătut popă, 500 de euro. Am activitate, ce să-ți spun? Iar în restul timpului mă amuz”, a continuat Cornel Palade.

Glumă, glumă, dar cineva l-a crezut când a auzit că acesta s-ar ocupa cu înmormântările. Actorul a dezvăluit, în exclusivitate, că oamenii l-au crezut și au început să-l compătimească.

Unii oameni l-au luat în serios pe actor

„Prima oară am spus asta cu bocitoarele la Măruță, pare-mi-se, și un prieten de-ai mei de la Piatra Neamț se întâlnește cu niște doamne. Și zic: vai, domnule Mircea, săracul domn Palade ce rău a ajuns!

Vai, săracul, bocește acum la înmormântări. A trebuit să dau o dezmințire, că a fost o glumă, că n-a fost serios. Ce vorbești? Oamenii sunt nebuni!”, ne-a povestit Cornel Palade.

Actorul a comentat, printre altele, de curând, tot pentru FANATIK, cum vede participarea lui Concurenții au pornit deja în aventura vieții lor, iar Cornel s-ar putea să se descurce foarte bine, având în vedere că participă cu fiul său, care e destul de energic.

Cornel Palade a plecat înjurat de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici”

Cu această ocazie, FANATIK a vrut să știe ce l-a determinat pe el să participe într-un reality-show la fel de provocator, la „Sunt celebru, scoate-mă de aici”. Actorul a zis că s-a dus din curiozitate în și că nu își imagina niciodată că va fi atât de greu pe cât a fost.

„Mi-a zis un prieten, hai, du-te și tu. Și am zis: ce să caut acolo? A zis, hai că nu-i greu. Ce, n-ai mâncat lăcuste? Dar când m-am dus acolo n-a fost aia, a fost altceva. Nu am rezistat mult.

Am stat puțin și m-am dus acasă. A început lumea să mă înjure, a zis: du-te, tataie, dracului, acasă, te caută moartea și tu ești în junglă în Dominicană!”, a încheiat Cornel Palade.