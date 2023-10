S-a aflat cel mai ascuns secret din viața lui Victor Cornea. Iubitul Andreei Bălan are un copil de zece ani

S-a aflat cel mai ascuns secret din viața lui Victor Cornea. Iubitul cântăreței Andreea Bălan are un fiu de zece ani!

Cel mai ascuns secret din viața lui Victor Cornea, scos la iveală

are un fiu! Foarte puțină lume știa de Luca, copilul de zece ani al sportivului.

Deși spune că nu a ținut niciodată ascuns copilul, vestea că Victor Cornea este tată a venit ca un șoc pentru mulți. Victor Cornea a povestit că fiul său s-a născut când avea doar 20 de ani.

Victor Cornea și fiul său au o relație foarte bună și mereu este prezent în viața fiului său, a susținut tenismenul. Mama lui Luca este o tânără pe nume Irina, alături de care cel mic stă în București.

„Am o relație foarte bună cu el, cu copilul meu, Luca, dar și cu mama lui, Irina, o fată pe care am cunoscut-o cu ceva vreme în urmă, pe când eram mult mai tânăr”, a spus el, pentru .

De ce s-a despărțit Victor Cornea de mama fiului său

Victor Cornea a povestit și de ce s-a despărțit de mama fiului său. El și Irina au avut o poveste frumoasă de dragoste în tinerețe. Aceasta s-a terminat din cauză că sportivul stătea mult timp plecat de acasă. Fiul lui Vlad Cornea nu îi calcă pe urme, ci este pasionat de fotbal.

„Irina este bucureșteancă și am avut o poveste frumoasă de dragoste, cândva. Așa a fost situația atunci, eu am stat mult timp în Statele Unite în acea perioadă…

Am avut o relație bună, dar am decis să o luăm fiecare pe drumul lui, cu propria lui carieră! Luca are 10 ani, este clasa a V-a și stă cu mama lui în București și ales să joace fotbal”, a mai spus el.

Luca și -au cunoscut deja și se înțeleg bine.

“Luca a fost și la ziua mea de naștere și a fost prezent și la ziua Elei. Se înțelege bine și cu Ela, așa că nu există probleme!

Nu înțeleg deloc de unde vin anumite acuze la adresa mea, pe acest subiect, mai ales că nu am ascuns niciodată copilul…”, a mai spus Victor Cornea.