Victor Cornea, în cădere liberă în clasamentul ATP de când se iubește cu Andreea Bălan

Victor Cornea s-a lăudat, de curând, cu forma sa maximă pe terenul de tenis datorată relației cu cântăreața Andreea Bălan. Legătura dintre artistă și sportiv a devenit una de interes public din clipa în care jurata de la Te cunosc de undeva și-a asumat povestea de iubire. Întrebarea la care FANATIK încearcă un răspuns este următoarea: e cu adevărat de bun augur pentru sibianul de 29 de ani acest love-story?

Victor Cornea a spus că Andreea Bălan e responsabilă pentru forma sa de zile mari… Formă care i-a adus 13 înfrângeri

FANATIK a analizat cât de mult se reflectă în statistică influența benefică pe care Andreea Bălan a produs-o în cariera de jucător de tenis a lui Victor Cornea. Atenție, ne bazăm strict pe declarația pe care băiatul a făcut-o, căci el, cu gurița lui. Victor a spus că îi merge bine (și) datorită Andreei.

„Prefer să fiu rezervat pe acest subiect. Vreau să spun că avem o conexiune divină. O iubesc foarte mult. Mă bucur mult să o am alături pe Andreea la turnee. A fost cu mine și la Wimbledon, și la Hamburg. Forma bună pe care o am se datorează și ei, nouă, conexiunii pe care o avem împreună”, sunt cuvintele exacte ale lui Cornea,

Pornind de aici, am mers pe urmele reușitelor și înfrângerilor lui Cornea de când e cu Andreea Bălan, mai exact din luna mai a acestui an. Coregrafa și dansatoarea l-a însoțit în câteva meciuri importante pe Victor. A încercat să îi transmită zen-ul despre care a vorbit în podcasturi, acea energie pozitivă care schimbă lucrurile, doar că… se pare că a existat un scurtcircuit în schimbul de energii!

Marile rateuri ale sportivului din Sibiu. Wimbledon, US Open și, acum, Istanbul

Victor Cornea nu pare să fi avansat, căci din mai până acum a avut 13 victorii și 13 înfrângeri, singur și la dublu, căci unele meciuri le-a jucat în pereche. La capitolul pierderi, Cornea a bifat două mari șanse ratate! Cele mai importante turnee din ”perioada Andreea Bălan”: Wimbledon și US Open. La Wimbledon, unde Bălanca l-a însoțit pe iubitul ei, Victor nici măcar n-a apucat să treacă de zona de Security. S-a accidentat colegul lui chiar înainte de meciuri.

Să fie tumbele Andreei Bălan atât de influente încât i-au marcat jucătorului de tenis loviturile de rever? L-au vrăjit atât de tare mișcările partenerei sale pe la party-urile unde s-au filmat (da, Andreea și Victor s-au și distrat de curând, în turneul din Suedia) încât acesta să își rateze dorința de a termina în primii 50 în clasamentul ATP? Mai ales că el e în scădere în clasament, ajungând pe locul 70 de pe 68. Și pierde puncte serioase și în clasamentul ATP Live.

Nu mai departe de azi, 6 septembrie 2023, Victor Cornea a ”bifat” o altă înfrângere, la dublu! Sibianul a jucat, la Istanbul, împreună cu M. Copil. Cei doi i-au înfruntat pe Jeevan Nedunchezhiyan și John-Patrick Smith. Rezultatul? 2 la 0 la seturi pentru adversari.

Victor Cornea are câteva bile albe, dincolo de meciurile pierdute în tenis

Cornea mai are, așadar, destul de mult de muncit până să își atingă țelul, acela de a fi în top 50 ATP. Deocamdată, iubitul Andreei Bălan se situează pe locul 70 în clasament. Până la final de an mai are la dispoziție patru luni să recupereze 20 de locuri. Destul de greu, practic vorbind, având nevoie de câteva sute de puncte câștigate pentru a-l ”prinde din urmă” pe cel aflat, acum, pe locul visat.

Totuși, în ciuda înfrângerilor, Victor Cornea are câteva bile albe pe care merită să le menționăm. În primul rând, de tenis pentru fiicele Andreei Bălan, fapt pentru care merită aplauze, căci mișcarea nu poate să le facă decât bine micuțelor, mai ales că sunt în creștere.

O a doua bilă albă este că, de când e cu vedeta tv, Andreea pare că radiază de fericire mai mult ca oricând. Artista a uitat de tot de necazurile pe care i le-au adus căsătoria anterioară, cea cu

Rămâne de văzut dacă Victor Cornea va urca în sau va ajunge să îi fie partener de reclame iubitei sale care, mai nou, recomandă cu o anumită firmă de hârtie igienică!