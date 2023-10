S-a grăbit Neagoe când a semnat cu FC Argeş? “Prindea prima ligă. Avea discuţii avansate”

FC Argeș, retrogradată la finele sezonului trecut după ce au pierdut barajul cu Dinamo, a dat lovitura, aducând un antrenor cu multă experiență.

Neagoe, prezentat la FC Argeș. Ce spune Dumitru Dragomir

, care a rezistat doar cinci meciuri la echipă. Înaintea lui, în ultimul sezon de primă ligă, Marius Croitoru și Bogdan Vintilă au pregătit echipa.

Astfel, echipa a căutat să aducă un antrenor important, iar soluția este Eugen Neagoe. Venirea lui la FC Argeș este una surprinzătoare, mai ales că acesta a fost mai toată în prima ligă.

Cu toate acestea, Dumitru Dragomir nu crede că deoarece echipa nu este una care să poată lupta pentru promovare,

”Nu a avut răbdare, se ducea în altă parte bine. Erau două echipe bune care îl curtau. Nu știu de Voluntari, ei au antrenori buni. La FCSB, la Gigi (n.r. râde). Nu poate promova, chiar dacă e conducător bun, Daniel Stanciu.

Nu au echipă. E un primar bun, îi place fotbalul. Prindea prima ligă, știu niște discuții avansate. Nu am verde și apoi nu mai am acces la informație”, a spus Dumitru Dragomir, la ”Maxprofețiile lui Mitică”.

Cum a ajuns Neagoe la FC Argeș?

Într-o conferință de presă, Eugen Negaoe a explicat că decizia de a veni la FC Argeș nu a fost una ușoară, dar spune că liga a doua nu este o rușine.

”Nu a fost deloc ușor pentru mine să iau această hotărâre, după ce am antrenat mulți ani în prima ligă… asta nu înseamnă că liga a doua este o rușine sau că nu ești un antrenor valoros dacă antrenezi aici. Nu am gândit deloc așa, este vorba despre FC Argeș, un club mare, care a dat țării noastre jucători imenși, începând cu cel mai mare, Gicu Dobrin.

Am discutat despre proiect. Am fost foarte corect și deschis, am vorbit foarte mult cu domnul Tudose, cu domnul primar, le-am explicat cum văd eu lucrurile. Contractul este împărțit pe două perioade, este obligatoriu să promovăm în Liga 1 și contractul se prelungește automat până în 2027.

Sper să reușim în acest an, dar este un moment destul de greu. Echipa este pe locul 12, este o diferență destul de însemnată de puncte, dar nu înseamnă că obiectivul nu este realizabil”, a afirmat Neagoe.

Universitatea Craiova, Pandurii Târgu-Jiu, Drobeta Turnu-Severin, FCSB, FCU Craiova, Al-Ittihad, Aris Limassol, Nea Salamis, Poli Iași, Sepsi OSK, Dinamo, Hermannstadt, Astra Giurgiu și U Cluj sunt echipele pe care le-a antrenat Neagoe în cariera sa.

