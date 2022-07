S-au bătut Daniela Gyorfi și Carmen Harra pentru un bărbat? Cântăreața a lămurit situația

Daniela Gyorfi a fost invitată la 40 de întrebări cu Denise Rifai, unde a explicat cum au stat lucrurile, de fapt, în legătură cu presupusa bătaie cu Carmen Harra.

S-au bătut Daniela Gyorfi și Carmen Harra pentru un bărbat?

Cântăreața a avut relații cu mai mulți bărbați cunoscuți de-a lungul timpului, cum ar fi fotograful columbian Gabriel Hennessey.

În anii ’90 a apărut o controversă privind o presupusă bătaie dintre și Carmen Harra, începută din cauza unui bărbat, subiect despre care interpreta de muzică de petrecere a vorbit în emisiunea lui Denise Rifai.

La începutul anilor ’90, artista ar fi avut o relație cu realizatorul TV Titus Andrei. Aceasta s-ar fi bătut cu Carmen Harra pentru el, care era membră a grupului Trio Expres la vremea respectivă.

Daniela Gyorfi a lămurit acest subiect și a spus că nu s-a bătut niciodată cu nimeni pentru un bărbat și că nu este genul de persoană care ar face un asemenea lucru.

“În viața mea nu m-am bătut cu nimeni pentru niciun bărbat, pentru că nu sunt genul.

Într-adevăr cu Gabriel am avut o relație pe care mi-am asumat-o. Restul nu m-a văzut nimeni cu nimeni, nu am spus niciodată în viața mea că am fost cu cineva.

Relațiile pe care mi le-am asumat au fost cele cu care am ieșit public. Cu Gabriel, a fost fotograful meu, ne-am cunoscut și s-a închegat o relație între noi.

Am fost nu știu cât împreună, după care ne-am despărțit. Chestia asta cu bătăi… niciodată în viața mea.”, a declarat Daniela Gyorfi la , de la Kanal D.

Daniela Gyorfi, despre relația cu Titus Andrei

La un moment dat, Carmen Hara a invitat-o pe artistă în vizită, atunci când aceasta a fost în America. Daniela Gyorfi nu a putut ajunge atunci.

De asemenea, a vorbit și despre relația cu Titus Andrei, spunând că era bun prieten cu mama ei.

“Am fost în America, ne-a invitat doamna Harra la dumneaei acasă. Eu nu am fost că nu am putut, nu pentru că m-aș fi bătut cu cineva vreodată pentru un bărbat, mai ales pentru Titus Andrei.

Titus Andrei era prieten de familie cu mama mea, cum au fost și alți compozitori la noi acasă, că așa era, puneai mese. Mama avea nervi pentru prietenii. Eu eram mai cu sportul.”, a mai explicat Daniela Gyorfi la Kanal D.