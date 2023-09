U Cluj . După o primă repriză modestă, „șepcile roșii” și-au ridicat nivelul de joc și au reușit egalarea prin Dan Nistor în partea a doua a jocului. La finalul partidei, Ioan Ovidiu Sabău i-a lăudat pe jucători.

Ioan Ovidiu Sabău, mulțumit după U Cluj – Universitatea Craiova 1-1: „Puteam chiar să și câștigăm, dar puteam să și pierdem”

Ioan Ovidiu Sabău a recunoscut că prima repriză le-a aparținut în totalitate oltenilor. Antrenorul revenit la finalul lunii august pe banca „șepcilor roșii” este mulțumit de punctul obținut și consideră că pe viitor echipa sa va arăta mult mai bine.

„O primă repriză în care am jucat destul de modest, așa este. N-am avut ritm, destul de timizi, am jucat foarte lent, am ținut mult mingea, n-am jucat dintr-o atingere sau două. Destul de puțin am susținut atacantul, am ajuns destul de puțin sau cu puțini jucători în prejma careului.

Destul de ușor din dorința de a pasa am pierdut mingea și i-am pus pe contraatac și Craiova a prins încredere, curaj și după două-trei situații a reușit să și înscrie. O primă repriză clar controlată de Craiova.

A doua repriză clar controlată de noi, chiar dacă au mai avut și ei o situație destul de mare de a înscrie, dar cred că am dominat, am avut curaj să jucăm, puteam chiar să și câștigăm. Au fost și momente în care puteam să pierdem jocul. Sunt mulțumit de atitudinea pe care au avut-o jucătorii în a doua repriză”, a declarat Sabău, la flash-interviu.

Sabău, laude pentru jucători după U Cluj – U Craiova: „Nistor și Chipciu pot face diferența”

În a doua repriză, și Alexandru Chipciu. Antrenorul clujenilor a recunoscut că l-a introdus cu teamă pe fostul fotbalist al Universității Craiova de teama unei accidentări.

„Aș fi vrut ca după acest meci, cei patru jucători care anul acesta au avut puține minute jucate să fie mai obosiți. Din păcate, aici nu poți să anticipezi, nu știi… Pentru că Simion s-a accidentat, cu teamă l-am introdus pe Dan Nistor. Trebuia să joace doar 30 de minute. E important că nu s-a accidentat. La fel și cu Alexandru Chipciu.

Ei sunt doi jucători foarte, foarte importanți. Sunt niște lideri, jucători care atunci când sunt bine pregătiți, când au ritm, sunt jucători care pot face diferența este clar.

Dar astăzi am văzut un Lucas Masoero impecabil cu acea stare de spirit pe care trebuie să o ai ca jucător. L-am văzut și pe Ovidiu Bic, Mitrea. Cu un pic de răbdare din partea mea, eu cred că în 2-3 jocuri vom arăta foarte, foarte bine”, a mai spus Ioan Ovidiu Sabău.

Sabău, înainte de Steaua – U Cluj: „Așa trebuie să arătăm”

Pentru U Cluj urmează duelul cu CSA Steaua din prima etapă a grupelor Cupei României Betano. Duelul este programat joi, 28 septembrie, ora 16:15. „Va fi un joc important cu Steaua și destul de greu. Important e să îmi refac jucătorii, să îi recuperez pe toți cei care s-au accidentat.

Așa trebuie să arătăm, cum am arătat în repriza a doua (n.r. a meciului cu Universitatea Craiova) și cum am arătat la Arad”, a încheiat Ioan Ovidiu Sabău.