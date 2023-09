U Cluj . Dan Nistor a marcat golul egalizator în prelungiri cu un șut care a lovit bara și a intrat în poartă. La finalul partidei, fostul mijlocaș al Universității Craiova a avut o declarație savuroasă la adresa finului Nicușor Bancu.

Dan Nistor, în extaz după golul cu Universitatea Craiova: „Cu asemenea suporteri e greu să nu joci bine”

A doua repriză le-a aparținut în totalitate „șepcilor roșii”. Formația pregătită de Ioan Ovidiu Sabău a avut mai multe șanse de a marca, iar Dan Nistor, fostul jucător al Universității Craiova, este convins că gazdele puteau obține toate cele trei puncte cu puțină șansă în fața porții.

„Din păcate am avut mult prea multe probleme de lot, au fost foarte mulți accidentați și cred că asta s-a văzut. În partea a doua am forțat un pic, ne-a explicat mister un lucru important la pauză, noi am ascultat de părerea dânsului și se pare că în a doua repriză ne-a ieșit. Cu puțină șansă și cu un pic mai limpede în fața porții puteam să câștigăm cele trei puncte.

Mergem înainte cu un moral bun și cred că pe viitor vom arăta mult mai bine. Cu asemenea suporteri în tribune e și greu să nu joci bune, adică să nu te dăruiești.

Suporterii sunt extraordinari la fiecare meci acasă, ne doream victoria pentru ei, din păcate nu am reușit. La meciurile viitoare trebuie să câștigăm pentru că acești suporteri merită și acest oraș merită”, a declarat Dan Nistor.

Dan Nistor, declarație de dragoste pentru Bancu după U Cluj – U Craiova 1-1: „Îl iubesc, chiar dacă e bărbat”

Dan Nistor s-a îmbrățișat la finalul meciului cu mai mulți jucători de la Universitatea Craiova. Mijlocașul de 35 de ani a evoluat trei ani în Bănie și a plecat la începutul anului, când a semnat cu U Cluj.

„E și normal să mă îmbrățișez cu ei, mai ales că printre ei e și finul meu Bancu și e parte din familia mea. Îi transmit felicitări pentru că a marcat un gol foarte frumos și îi spun că-l iubesc, chiar dacă e bărbat. Nu trebuie să dau o palmă nimănui, eu știu ce valoare am și ce fotbalist sunt.

Așa au decis cei de acolo. Trei ani cât am fost acolo cred că am făcut lucruri destul de bune. Am fost la un pas să câștigăm campionatul, am câștigat Supercupa, am fost la un pas să ne calificăm într-o cupă europeană. Din păcate atât am putut eu la momentul acela. Sper ca cei care sunt la Craiova să facă mai multe și să câștige campionatul.

E puțin mai important că marchez eu. Mi-aș dori foarte mult ca echipa să câștige și eu să nu marchez. Sperăm ca pe viitor să fim puțini mai atenți și lucrurile vor fi în sensul bun”, a mai spus Dan Nistor.

Mitrea, concluzii după U Cluj – Universitatea Craiova: „S-a dat restart în momentul în care a venit noul antrenor”

, așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate, iar Ioan Ovidiu Sabău a revenit pe banca „șepcilor roșii”. Bogdan Mitrea este de părere că acesta a fost momentul care i-a readus cu picioarele pe pământ pe jucătorii „șepcilor roșii”.

„Este un punct câștigat pentru că am egalat pe sfârșit. Ei au avut avantaj și au avut șansa să închidă meciul. Am avut și noi ocazie să egalăm. A fost un meci care pe care. Mă uit la noi, sunt bucuros pentru că începem să ne creăm identitate. Clar că nu ne iese tot timpul. E adversar bun Craiova, dar îi respectăm până intrăm în teren. Ușor, ușor o să dominăm adversarul cât mai mult.

S-a dat restart în momentul în care a venit noul antrenor. Am schimbat în totalitate tot ce gândeam. S-a văzut încet, încet o idee în joc, suntem mai calmi. Nu vreau să fac comparații și să se interpreteze. Mă uit doar în față, suntem concentrați pe ce avem noi de făcut.

Iau partea bună de la ce s-a întâmplat azi. Am dominat adversarul pe sfârșit, am vrut chiar să câștigăm după ce am egalat. E un semn că luptăm până la final și că ne batem cu oricine. O să vină o serie de echipe grele, dar nu suntem inferiori cu nimic, doar că suntem jucători noi-veniți și durează până ne închegăm. Calitate avem și o să demonstrăm”, a spus și Mitrea.