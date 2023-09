U Cluj – Universitatea Craiova, 0-1 în etapa 10 din SuperLiga. Bancu deschide scorul din voleu

Meciul U Cluj – Universitatea Craiova are loc sâmbătă, 23 septembrie, cu începere de la ora 21:30, în cadrul etapei a 10-a din SuperLiga. Este prima partidă în care pe banca oltenilor revine deocamdată în calitate de , după ce , căreia nu putea să nu îi dea curs, fiind un mare tun financiar.

Unde se joacă meciul U Cluj – Universitatea Craiova

Întâlnirea U Cluj – Universitatea Craiova se dispută sâmbătă 23 septembrie, de la ora 21:30 pe Cluj Arena din orașul de pe Someș, în etapa a 10-a din SuperLiga. Este de așteptat ca tribunele să se populeze destul de bine la acest meci, unul cu rezonanță în fotbalul românesc, mai ales că gazdele vin după victoria de la Arad.

Sunt așteptați să asiste la meci minim 7-8000 de spectatori, de la Craiova urmând a sosi și un grup destul de consistent de suporteri, undeva între 50-100 de persoane, dar forțele de ordine sunt deja informate și vor căuta să îi izoleze pe olteni de fanii lui U, pe stadion urmând a lua loc exact în zona opuis localnicilor.

Cine transmite la TV partida U Cluj – Universitatea Craiova

Partida U Cluj – Universitatea Craiova se joacă sâmbătă, 23 septembrie, de la ora 21:30, Cluj Arena, în etapa a 10-a din SuperLiga și va fi transmisă în direct pe micile ecrane pe posturile TV Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La Cluj sâmbătă, 23 septembrie, la Cluj va fi pe tot parcursul zilei o vreme foarte frumoasă, cu cerul senin și fără nici un pericol de a cădea un strop de ploaie. Temperatura va fi una de vară la ora amiezii, în jur de 31 de grade dar cum meciul se joacă de la ora 21:30 va scădea considerabil, cam în jur de 23-24 de grade. Arbitrul partidei a fost desemnat Iulain Călin din Ștefănești, județul Argeș.

Ce jucători lipsesc din confruntarea U Cluj – Universitatea Craiova

Ioan Ovidiu Sabău nu are probleme de lot importante pentru acest zis derby studențesc, deși așa era cu ani în urmă. Moțul va repeta formula de echopă învingătoare la Arad, din care nu vor lipsi noile achiziții, spaniolul Maseiro în apărare și Dokoure la mijloc. Sabău a avertizat jucătorii că plecarea lui Papură nu trebuie să îi facă să creadă că adversarul este mai vulnerabil.

Oltenii au probleme de lot pe lângă plecarea pe nepusă masă a lui Reghe. Macedoneanul Zajkov, om de bază în centrul apărării, a fost operat și va reveni abia la primăvară iar croatul Badelj are de stat după cartonașul roșu din runda precedentă. Nici Ștefan Bairam nu va fi pe teren, el fiind considerat jucătorul cu cea mai mare fragilitate musculară.

Cote la pariuri la jocul U Cluj – Universitatea Craiova

Deși oltenii rămaseră fără coachul principal și au pe bancă eterna manta de vreme rea Papură casele de pariuri nu văd vreun avantaj pentru clujeni și acordă o cotă destul de clară la victorie oaspeților, 2,30. U Cluj are cotă de 3,20 pentru a se impune. Șansă dublă X2 are cotă de 1,35 iar șansa dublă 1X are cotă de 180. Un gol la Craiovei este egal cu 1,30, unul al Clujului ajunge la 1,70.

Acest meci are un istoric foarte scurt, de numai doua partide din sezonul trecut, deși meciuri U Cluj – Universitatea Craiova sunt mult, dar e situația aceea specială de dinainte de cele petrecute la Craiova cu retrogradarea, după care au apărut două echipe și din acest motiv Universitatea Craiova are doar partidele din sezonul trecut, victorie acasă cu 1-0 șo egal la Cluj, 1-1.