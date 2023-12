Sabău, planuri mari după U Cluj – FC U Craiova 2-1: „Am fi în grafic. Jucătorii mai vor o finală de Cupă”

U Cluj reușește să fie pe loc de play-off la sfârșitul etapei cu numărul 18 din SuperLiga, iar . Tehnicianul „sepcilor roșii” îi pregătește acum pe ardeleni pentru a câștiga cele trei puncte cu FC Botoșani în Cupa României Betano pentru a ajunge în sferturi.

Ovidiu Sabău și-a fixat obiectivele la U Cluj: „Jucătorii vor să mai joace o finală de Cupă. Am fi în grafic, am avea un moral bun”

După remontada cu Rapid în Giulești, U Cluj reușește să o învingă pe FC U Craiova 1948 în Ardeal și să termina etapa pe loc de play-off, cu 26 de puncte. Ioan Ovidiu Sabău a dezvăluit că disciplina și agresivitatea pe care le-a transmis-o elevilor săi au condus la câștigarea celor trei puncte.

Ioan Ovidiu Sabău a dezvăluit că printre obiectivele sale trasate în sezonul 2023-2024 este calificarea pentru a doua oară consecutiv în finala Cupei României Betano. Tehnicianul și-ar dori să o ducă pe Universitatea Craiova în play-off-ul din SuperLiga și să câștige șapte puncte din cele trei partide rămase în 2023.

„Este o victorie meritată, muncită. Vreau să-mi felicit jucătorii, am crezut foarte mult în noi. Am fost o echipă disciplinată, foarte scurtă, agresivă, n-am permis adversarului să verticalizeze, să aibă viteză de joc și să-și creeze ocazii de gol.

Am controlat prima repriză, am avut situații de a majora scorul. Dacă îi luăm individual pe cei de la FCU Craiova, vedem că au o echipă bună. Am reușit să plecăm de foarte multe ori pe contraatac, dar a lipsit ultima pasă, nu am luat deciziile cele mai potrivite.

Trebuie să câștigăm și să ne calificăm mai departe în Cupa României. Îmi doresc foarte mult acest lucru și cred că și jucătorii vor să mai joace o finală de Cupă. Nu va fi ușor deloc să ne calificăm. Îmi doresc să luăm undeva la 7 puncte (n.r. în ultimele partide din acest an de campionat). Am fi în grafic, am avea un moral bun, am avea o mini-vacanță frumoasă”, a spus Ioan Ovidiu Sabău.

FC U Craiova 1948, la pământ după înfrângerea cu U Cluj: „Ne pot bate echipele din Liga 4”

și a mărturisit că va lua măsuri pentru a rezolva problemele celor de la FC U Craiova 1948. Acesta le-a transmis elevilor săi că trebuie să își schimbe atitudinea înaintea derby-ului cu FCSB.

„În atac, nu am fost buni deloc, le cer scuze fanilor. Nu am jucat bine, merită cele trei puncte și atitudinea noastră nu a fost bună pe teren. Trebuie să înfruntăm realitatea și trebuie să înțelegem asta. Am fost buni în ultimul meci, dar azi am fost foarte slabi și trebuie să găsim echilibrul. Nu e posibil, nimeni nu acceptă o asemenea performanță.

„Toată lumea a văzut. Avem meciuri dificile și trebuie să schimbăm mentalitatea. Dacă avem atitudinea corectă, putem să învingem pe toată lumea. Dacă nu, ne pot învinge și echipele din Liga 3 sau Liga 4. Și Messi sau Cristiano Ronaldo dacă nu sunt motivați pot pierde împotriva oricui”, spune italianul.