U Cluj – FC U Craiova 1948 2-1, în etapa 18 din SuperLiga. Super gol marcat de Daniel Popa

Meciul U Cluj – FC U Craiova 1948 are loc duminică, 3 decembrie, cu începere de la ora 16:00, în cadrul etspei a 18=a din SuperLiga. Clujenii vin după o magnifică victorie la București pe terenul Rapidului, cu 3-2, după ce au fost conduși cu 2-0 dar nici oltenii nu au fost mai prejos, victorie acasă cu Sepsi Sf. Gheorghe, prima de la numirea italianului Giovanni Constantino pe banca tehnică.

Unde se joacă meciul U Cluj – FC U Craiova 1948

Întâlnirea U Cluj – FC U Craiova 1948 se dispută duminică, 3 decembrie, de la ora 16:00, pe cel mai mare stadion din orașul de pe malurile Someșului, Cluj Arena. Victoria de la București, în fața Rapidului, de fapt o revenire de senzație de la 0-2 la 3-2, ar trebui să mărească substanțial numărul spectatorilor din tribune la acest meci.

Fanii Șepcilor roșii au fost foarte încântați și de rezultatul dar mai ales de felul în care a jucat echipa cu Rapid, având puterea de a nu se da bătută nici la 2-0 și aprecierile au curs din plin pe rețelele de socializare și pe pagina clubului. Dar conducerea lui U preferă în locul laudelor ca suporterii să vină în număr de cel puțin 6-7000 la acest meci, pentru că foarte mult contează încasările de la partidele de acasă.

Cine transmite la TV partida U Cluj – FC U Craiova 1948

Partida – FC U Craiova 1948 se joacă duminică, 3 decembrie, de la ora 16:00, pe cel mai mare stadion din orașul de pe malurile Someșului, Cluj Arena, în etapa a 18-a din SuperLiga și va fi televizată pe canalele Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 2. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La Cluj duminică, 3 decembrie, după ce sâmbătă a plouat, cei care vor dori să meargă la stadion, deși meciul aree loc la ora 16:00, trebuie să știe că va fi extrem de frig, maxima zilei abia urmând a atinge un grad. Deci va fi nevoie de o ținută de iarnă pentru a se putea afla alături de alb-negrii lui Ioan Ovidiu Sabău.

Ce jucători lipsesc din confruntarea U Cluj – FC U Craiova 1948

Ioan Ovidiu Sabău a cerut elevilor săi să uite repede de succesul de la București pentru a se concentra pe partida de acasă cui echipa olteană pe care nu o consideră deloc un adversar facil. Moțul are desrule probleme de lot: Valentin Gheorghe este suspendat, Bic este accidentat iar Calcan și Câmpanu sunt incerți, dar șansele lor de a juca par mai degrabă mici.

La FC U Craiova 1948 nu are decât același absent din ultima perioadă, inimosul fundașl dreapta Radu Negru, care nu se știe dacă va mai juca până la finalul acestui an sau îl vom revedea abia primăvara viitoare. Oltenii vor să obțină minim un punct din această deplasare.

Cote la pariuri la jocul U Cluj – FC U Craiova 1948

Pentru casele de pariuri echipa clujeană pare a fi o favorită destul de clară de vreme ce a primit cota de 2,10 la victorie față de 3,75 al oaspeților. Șansă dublă 1X are cotă 1,30 iar șansă dublă X2 are cotă 1,85. Gol marcat de gazde are cotă 1,25 iar reușita oaspeților ajunge la 1,70.

Sunt puține meciurile directe de la revenirea Craiovei și a Clujului în SuperLiga. În turul acestui sezon a fost un joc nebun la Craiova, terminat cu 4-3 pentru clujeni. Aceștia însă în cele două partide cu FC U Craiova 1948 nu au câștigat niciodată pe teren propriu. Au pierdut sezonul trecut cu 3-1 iar cu un an mai înainte a fost 1-1.