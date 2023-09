Sabrina Voinea, gimnasta în vârstă de doar 16 ani, aflată în primul an de seniorat, este pregătită artistică din Belgia. Înaintea competiției, Sabrina Voinea a lansat o provocare inedită pentru Simone Biles, gimnasta din SUA laureată cu 19 medalii olimpice și mondiale.

Sabrina Voinea a anunțat obiectivul la CM de gimnastică: „Să ne calificăm cu echipa la JO”

Campionatul Mondial de gimnastică artistică va lua startul pe 30 septembrie și va avea loc la Anvers, în Belgia. Sabrina Mânecă-Voinea, fiica antrenoarei Camelia Voinea, este nerăbdătoare să participe la turneul final.

ADVERTISEMENT

Componentă de bază în echipa feminină a României, Sabrina Voinea a mărturisit că principalul obiectiv este calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris alături de echipa „tricoloră”. În această primăvară, .

„Noi ne dorim în primul rând să ne calificăm cu echipa la JO, după aia pe individual să luăm și medalii. De obicei, în timpul zilei de concurs nu am emoții, am cu două zile înainte, dar în timpul concursului, nu prea”, a declarat Sabrina Voinea.

ADVERTISEMENT

Sabrina Voinea, provocarea anului pentru Simone Biles, la CM de gimnastică: „Mă bat parte în parte cu ea”

La Campionatul Mondial de gimnastică artistică din Belgia, Sabrina Voinea o va avea pentru prima oară în postura de adversar pe Simone Biles, multiplă campioană olimpică și mondială. Totuși, Sabrina, cotată ca fiind cea mai valoroasă gimnastă a momentului din România, a lansat un mesaj „amenințător”.

„Eu nu am emoții, din contră, vreau să mă bat parte în parte cu ea, și la ce vârstă are ea și la ce vârstă am eu, să fiu printre primele, pentru că eu mai am timp și pot”, a spus Sabrina Voinea.

ADVERTISEMENT

Tânăra gimnastă din România va fi atentă la toate detaliile pentru a se putea duela cu Simone Biles. La Campionatul Mondial din Belgia, Sabrina Voinea își va face unghiile mov pentru că este culoarea care îi poartă noroc.

„Trebuie să fiu machiată, aranjată, cu unghiile făcute. Contează și prestanța ta”

„10-15 minute îmi ia să-mi fac cocul. Movul e culoarea mea preferată, doar că am avut și înainte și am zis să le fac și roz. Trebuie să fiu machiată, aranjată, cu unghiile făcute. Contează și prestanța ta, arăți publicului, arăți arbitrelor, arăți tuturor că ești îngrijită.

Când simți că ai făcut un concurs perfect îți vine să și plângi de bucurie. Eu sunt fericită oricum tot concursul, pentru că nu ai de ce să nu fii fericit. Ai muncit atâta și ai ajuns unde-ai ajuns”, a mai spus Sabrina Voinea, fiica marii campioane Camelia Voinea.

ADVERTISEMENT

Pentru a obține biletele pentru JO 2024, echipa României trebuie să se claseze între primele 9 echipe ale lumii la Campionatele Mondiale de la Anvers. În cazul în care SUA, Canada sau Marea Britanie se află între primele 9 poziții, atunci clasarea între primele 12 locuri reprezină un obiectiv.

SUA, Canada și Marea Britanie au obținut deja calificarea la Jocurile Olimpice, pentru că s-au clasat pe podium la Mondialele de anul trecut, de la Liverpool.