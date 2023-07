Salarii mărite de la 1 august și pentru acești români. E vorba de sute de lei în plus

Vești excelente pentru angajații din sănătate și asistență socială din România. Începând cu marți, 1 august, aceștia vor primi creșteri semnificative de venit. Modificările intervin în urma negocierilor purtate de reprezentanții Sanitas cu Guvernul României. Se pare că reprezentanții Sanitas se vor bucura de salarii mai mari.

Salarii mai mari pentru Sanitas

Conform comunicatului emis de organizația sindicală Sanitas, toate categoriile de salariați reprezentați de aceasta vor beneficia de . Negocierile au inclus întrevederi cu prim-ministrul Marcel Ciolacu și viceprim-ministrul Marian Neacșu.

“Începând cu 1 august 2023, personalul de specialitate medico-sanitar care efectuează gărzi în baza unui contract individual de muncă cu timp parţial pentru activitatea prestată în linia de gardă, precum şi personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar-sanitar care asigură continuitatea asistenţei medicale, beneficiază şi de o indemnizaţie lunară stabilită în cuantum brut”, au precizat reprezentanții Sanitas, într-un comunicat.

Printre principalele realizări obținute de Sanitas se numără încadrarea tuturor salariaților din Anexa II și Anexa VIII la Legea 153/2017 la salariul de bază maxim prevăzut de lege. Aceste creșteri de venit vor fi suportate din Fondul Național Unic de Sănătate (FNUASS), nu din bugetele instituțiilor medicale.

Printre beneficiarii majorărilor de salarii se numără asistenții medicali, tehnicienii de radiologie și imagistică, asistenții de laborator clinic, asistenții dentari, asistenții de profilaxie dentară, asistenții în nutriție și dietetică, moașele și surorile medicale, indiferent de nivelul studiilor. De asemenea, se vor acorda indemnizații lunare pentru gărzile efectuate în baza unui contract individual de muncă cu timp parțial și pentru continuitatea asistenței medicale.

De asemenea, Sanitas a obținut reluarea angajărilor în sistemul public de sănătate, fiind prevăzute aproximativ 14.000 de posturi, 4.000 dintre ele urmând a fi ocupate imediat și restul în perioada următoare. Începând cu 1 iulie 2023, angajații din sistemul public de sănătate vor beneficia și de

Concursuri pentru 14.000 de posturi

Un alt succes important este legiferarea zilelor suplimentare de concediu de odihnă pentru salariații din sănătate și deblocarea negocierilor Contractului Colectiv de Muncă la nivel de sector de negociere Asistență Socială, care nu fusese încheiat în ultimii 15 ani.

Sanitas subliniază că aceste creșteri de venituri sunt doar o etapă tranzitorie și o reparație parțială pentru inechitățile suferite în ultimii cinci ani. În perspectiva anului 2024, va fi implementată noua Lege a salarizării, iar sindicaliștii se angajează să negocieze în continuare pentru obținerea celei mai bune forme posibile a legii, astfel încât angajații din sănătate și asistență socială să fie reașezați pe grila de salarizare în funcție de importanța muncii lor și de nivelul de studii.

“Am convins Ministerul Sănătăţii să reia angajările în sistemul public. Va fi aprobată prin memorandumuri organizarea de concursuri pentru aproximativ 14.000 de posturi, 4.000 imediat, restul de 10.000 în perioada următoare. Am obţinut finanţarea voucherelor de vacanţă de la bugetul de stat pentru toţi angajaţii din sistemul public de sănătate, începând cu 1 iulie 2023.

Am obținut legiferarea zilelor suplimentare de concediu de odihnă pentru salariații din sănătate și deblocarea negocierilor CCM. Am obținut garanția că, începând cu acest an, Federația Sanitas va negocia cu Ministerul Muncii Contractul Colectiv de Muncă la nivel de sector de negociere Asistenta Socială, contract ce nu a mai fost încheiat în ultimii 15 ani”, a mai transmis sursa citată.

Aceste acte normative negociate exclusiv cu Sanitas urmează să fie aprobate în ședința de Guvern de săptămâna aceasta, aducând astfel beneficii semnificative pentru angajații din sănătate și asistență socială din România.