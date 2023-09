Salariu de nabab! Nicușor Stanciu, regele românilor în Arabia Saudită

Jurnalistul Cristi Coste, moderatorul emisiunii „FANATIK SUPERLIGA”, alături de Andrei Vochin și Robert Niță au vorbit despre salariul colosal pe care îl primește Nicușor Stanciu la Dama, FANATIK.

Nicușor Stanciu, regele românilor în Arabia Saudită

Nicușor Stanciu este al șaselea fotbalist român care evoluează în acest sezon în Arabia Saudită și este și cel mai bine plătit fotbalist. La FANATIK SUPERLIGA, jurnalistul Cristi Coste, Andrei Vochin și Robert Niță au analizat mutarea mijlocașului la Damac, echipă antrenată de Cosmin Contra. Transferul lui Nicușor Stanciu de la Wuhan la Damac a fost FANATIK.

ADVERTISEMENT

„Să-i dea Dumnezeu sănătate lui Neymar, că acum avem jucători destui în top 5, că dacă Arabia Saudită e mai tare decât campionatul Franței, am avut timp destul să populăm zona respectivă.

Stanciu a făcut multe lucruri bune pentru Wuhan, și-a meritat banii, a demonstrat că este un profesionist și mă bucur că și-a rezolvat situația, pentru că se poate concentra la meciul cu Israel.

ADVERTISEMENT

El este un lider, iubește mult echipa naționlaă, odată cu înaintarea în vârstă este omul care agregă în jurul lui”, a fost reacția lui Andrei Vochin, consilierul lui Răzvan Burleanu, președintele FRF.

„Stanciu are un salariu foarte, foarte bun!”

Cristi Coste, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA. a vorbit despre salariul lui Nicușor Stanciu, amintindu-și un episod povestit de Cosmin Contra pentru FANATIK de a renunța la echipa națională:

ADVERTISEMENT

„Stanciu e singurul jucător român care a luat titluri în patru campionate diferite. Este un transfer interesant, mai ales că e și Cosmin Contra acolo.

Îmi amintesc că la Campionatul European de Tineret din 2019, am făcut un interviu cu Cosmin Contra, care era selecționer și venise pentru a vedea naționala mică.

A povestit Cosmin Contra pentru FANATIK că Stanciu a vrut să se retragă de la națională după acel meci cu Malta și a avut o discuție în avion, în care a spus: ’Mister, eu mă retrag, n-are rost, dacă noi suntem problema, nu are rost să vă înjure lumea, să ne înjure pe toți’.

ADVERTISEMENT

În ultimul moment a reușit Contra să-l întoarcă din drum pe Stanciu. Stanciu are un salariu foarte bun la Damac, are un salariu de 2.000.000 de euro pe an net, un salariu mare, vorbim despre Arabia Saudită.

„Stanciu a fost prezentat, și el și Dugandzic sunt doi fotbaliști care pot face diferența. Stanciu execută lovituri libere, e marcator, un jucător de travaliu. Ne bucurăm când pleacă jucătorii români.

E bine când mai merg antrenorii români în străinătate și mai trag și ei jucători români. Noi mai ciugulim, mai nimerim un transfer, când e câte un antrenor român în străinătate, cum e în cazul lui Contra și Șumudică”, a spus și Robert Niță, expertul FANATIK.

Emisiunea FANATIK SUPERLIGA este cea mai importantă emisiune de sport din România și poate fi văzută în fiecare zi de luni, marți și vineri, LIVE, nu mai pe homepage-ul site-ului www.fanatik.ro. Premiera fiecărei ediții va fi putea fi urmărită de la ora 17:30 pe canalul de , dar și pe paginile de și .