Nicolae Stanciu, acord de transfer! Va fi antrenat de un fost selecționer al României. Exclusiv

Nicolae Stanciu, transfer în Saudi Pro League în chiar Playmakerul în vârstă de 30 de ani se întoarce astfel în campionatul în care a mai jucat și în 2019.

Nicolae Stanciu, transfer în Arabia Saudită! Va fi pregătit de un fost selecționer al României

FANATIK a aflat în exclusivitate că Nicolae Stanciu are un acord de transfer cu Damac, echipă pregătită de Cosmin Contra. Căpitanul naționalei României se desparte astfel după doar un an și jumătate de Wuhan Three Towns, , dar care, acum, nu face un sezon strălucit (locul 6, după 24 de etape, la 14 puncte în spatele liderului Shanghai Port).

Pentru Stanciu, transferul la Damac va reprezenta a doua sa aventură în Arabia Saudiă, acolo unde a mai jucat în 2019, dar pentru Al Ahli, reușind, în zece partide, să marcheze două goluri și să ofere trei pase decisive. De altfel, Saudi Pro League este singurul campionat în care Nicu Stanciu a evoluat și nu a luat titlul. Mijlocașul ofensiv este campion al României, cu FCSB, campion al Belgiei, cu Anderlecht, campion al Cehiei, cu Slavia Praga, și campion al Chinei, cu Wuhan Three Towns.

Cosmin Contra, rol decisiv în cariera lui Stanciu. L-a convins să continue la echipa națională

Nici nu e de mirare că Stanciu a ales Damac, acolo unde Cosmin Contra antrenează din luna marte a acestui an. Cei doi au o relație bună încă din perioada în care „Guriță” era selecționer. Mai mult, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru FANATIK, antrenorul în vârstă de 47 de ani , fotbalistul fiind, la vremea respectivă, extrem de afectat de critici.

„Era foarte afectat. Nimeni nu știe că după meciul din Malta, în avion, Nicușor mi-a spus că el nu vrea să facă probleme echipei naționale, că nu vrea să apară discuții din cauza lui, că… (n.r. – Că se retrage…) Da, că nu mai vine dacă lumea asta vrea și crede despre el. El iubește foarte mult echipa națională, dar nu vrea să încurce pe nimeni.

Eu pot pune la dispoziția tuturor cifrele lui Stanciu la antrenamente, în jocuri, peste tot și veți vedea că este printre cei mai buni jucători ai naționalei. Aproape tot timpul. Mai sunt momente când nu este inspirat, când nu are acele sclipiri pe care le avea înainte, dar tot ceea ce s-a creat în jurul lui îl afectează. Este un băiat extraordinar și mi-aș dori 10 de Nicușor Stanciu ca implicare, ca atitudine, ca potențial tactic și fizic!

(n.r. – Păi nu o să mai ai nici un Nicușor Stanciu dacă se retrage…) Am avut o discuție foarte lungă pe drumul de întoarcere din Malta, pe avion, și sper să-l fi întors din decizia de a se retrage de la echipa națională!”, a declarat Cosmin Contra, în 2019, pentru FANATIK.

Al șaselea român din Saudi Pro League

Odată cu transferul la Damac, Nicolae Stanciu are misiunea de a ajuta echipa să urce în clasament. În prezent, formația pregătită de Cosmin Contra nu are nicio victorie după primele cinci etape și este pe locul 16, cu trei puncte (trei egaluri și două înfrângeri).

Căpitanul „tricolorilor” va fi al șaselea fotbalist român care evoluează în Arabia Saudită, alături de Andrei Burcă (Al-Okhdood), Florin Tănase (Al-Okhdood), Ciprian Tătărușanu (Abha), Alin Toșca (Al-Ryiadh) și Andrei Cordea (Al-Tai).

60 de selecții și 12 goluri are Nicolae Stanciu la echipa națională a României

5,5 milioane de euro este cota de piață a „decarului” „tricolorilor”, conform Transfermarkt.com