Salata plină de Vitamina C, potasiu și fier care costă doar 1 leu porția. Dr. Mihail Pautov recomandă s-o mănânci în fiecare zi

Salată bogată în vitamina C, potasiu și fier, la doar un cost de 1 leu pe porție. Mihail Pautov o consumă zilnic. Este foarte ieftină, ceea ce o face să fie accesibilă tuturor oamenilor și în plus, se face în propria bucătărie.

Pe lângă faptul că se face ușor, se poate păstra la frigider până la o săptămână. Despre salata de varză murată vedeta de la Antena 1 susține că devine tot mai bună pe zi ce trece. Totodată, are ingrediente simple și care se găsesc în orice gospodărie.

Mai exact, este nevoie de 2 kg de varză dulce și doi morcovi mari. Pentru saramura salatei sunt necesare următoarele: 1 litru de apă, 2 linguri de sare, 100 de grame de zahăr, 100 ml ulei de floarea soarelui, 10-15 boabe de piper negru, 3 foi de dafin și 150 ml oțet.

„Este probabil cea mai sănătoasă salată pentru că are o tonă de vitamina C. În plus, conține potasiu și o cantitate considerabilă de fier. Este și cel mai bun probiotic pe care-l poți mânca”, a spus medicul Mihail Pautov despre de varză murată într-un clip de pe .

Cum se face salata de varză murată, recomandată de Mihail Pautov

Salata de varză murată pe care o consumă constant renumitul doctor Mihail Pautov conține 54 % din valoarea zilnică recomandată pentru vitamina C și 85 % din valoarea zilnică recomandată din vitamina K.

„Varza și morcovii se dau prin răzătoare, astfel încât să fie tocate mărunt. Punem oala cu un litru de apa la fiert, peste care adăugăm sare, zahăr, ulei, piper și foile de dafin. În momentul în care a dat în fiert, oprim focul.

Punem 100 ml oțet. Punem amestecul de salată în borcan și turnăm saramura fierbinte peste salată. După ce s-a răcit borcanele se pun în frigider și putem servi din ea o săptămână.

Salata devine din ce în ce mai bună pe zi ce trece pentru că oțetul, zahărul și sarea din saramură o să fermenteze conținutul din acea salată și o face mai ușor de digerat, mai bună la gust, mai fragedă și devine mai sănătoasă”, mai spune Mihail Pautov.