Dr. Mihail Pautov a dezvăluit obiceiul simplu care îți poate prelungi viața: “Scazi riscul de a muri din orice cauză”

Dr. Mihail Pautov a dezvăluit obiceiul simplu care poate prelungi viața. Nu este vorba despre un medicament anume. Este, în schimb, ceva la îndemâna multor oameni.

Există un anumit “truc” pentru a ne putea prelungi viața. , este vorba despre un obicei simplu, pe care multe persoane l-ar putea practica în fiecare zi.

Dacă acest obicei este respectat, atunci riscul de a dezvolta diverse probleme de sănătate este mult mai scăzut. Mai exact, este vorba despre a adăuga 1.000 de pași în rutina zilnică. Ce se întâmplă daci faci acest lucru?

Pentru cei care ajung să facă 6.000 de pași zilnic, riscul de deces este mai mic cu 20%. Studiul a fost publicat în anul 2020, după cum a precizat specialistul.

“Am descoperit un supliment și e descris într-un studiu științific. Ce ar fi dacă ți-aș spune că dacă iei o singură pastilă pe zi și scazi riscul de a muri din orice cauză în următorii 10 ani cu aproximativ 20%? Lucrurile nu se termină aici.

Poți să iei două pastile. Dacă iei două pastile pe zi, la a doua pastilă beneficiul se cumulează cu prima pastilă, adică scazi cu 20% în plus riscul care ți-a rămas. Beneficiul merge până la patru pastile pe zi.

Patru pastile pe zi din acest supliment îți scad riscul cumulat 20% plus 20% plus 20% plus 20% riscul de a muri din orice cauză în următorii zece ani. (…)

Pastila nu trebuie să o cumpărații, pentru că o are fiecare dintre noi, ea este reprezentată de o mie de pași adiționali pe care să-i adaugi în rutina ta zilnică.

Deci dacă tu faci în medie șase mii de pași în fiecare zi și adaugi de mâine încă o mie de pași, asta să-ți scadă riscul de a muri din orice cauză cu 20%.”, a spus dr. Mihail Pautov pe Facebook.

Dr. Mihail Pautov, sfat important pentru cei care îl urmăresc

să nu mai apeleze la tot felul de suplimente, crezând că acestea îi vor ajuta să trăiască mai mult. Este nevoie de obiceiuri sănătoase pentru a ajunge la o vârstă înaintată, fără probleme de sănătate. De altfel, mersul pe jos este un obicei la îndemâna multor persoane.

“Atenție, beneficiul acesta se cumulează până la maxim zeci mii de pași, adică cine face zeci mii de pași sau mai mulți pași, acesta este în topul beneficiului.

Deci încercați să nu mai căutați suplimente care să vă ajute la sănătate, când toate lucrurile acestea sunt la îndemână și sunt disponibile pentru fiecare dintre noi”, a mai spus medicul.