„Salvatorul Constanței” s-a stins într-un apartament sărăcăcios, batjocorit de comuniști. Destinul trist al eroului de război Horia Agarici

Horia Agarici a fost aviator de elită în cel de-Al Doilea Război Mondial. Poet și aviator al Forțelor Aeriene Române, a fost supranumit „Salvatorul Constanței” în urma faptelor sale de vitejie. Dar, cu toate acestea, sfârșitul său a fost unul tragic.

Destinul crunt al lui Horia Agarici

Deși s-a a venit pe lume în Elveția, la Lausanne, pe data de 6 aprilie 1911, Horia Agarici și-a petrecut cea mai mare parte a copilăriei la Iași. Mama sa, Valeria, era membră a familiei Rusovici, stabilită în Basarabia după plecarea din Serbia.

Familia acesteia și-a schimbat, în secolul al XIX-lea în Russo, iar scriitorul Alecu Russo făcea parte din neamul Valeriei. Din nefericire, viața sa a fost una scurtă, stingându-se din viață pe 1 ianuarie 1914, ceea ce a dus la o ruptură între Horia Agarici și tatăl său, Constantin.

La scurt timp după ce a început liceul, familia pilotului s-a mutat în Brașov, astfel că el și-a continuat studiile la Liceul Doctor Ioan Meșotă. După primul an la Politehnica din Timișoara, a decis că vrea să devină aviator, astfel că s-a înscris la Școala militară de ofițeri de aviație de la Cotroceni, pe care a și terminat-o în 1933.

Brevetul de pilot de război l-a dobândit pe 16 aprilie 1934, ulterior activând în mai mult escadrile, astfel că patru ani mai târziu a fost avansat la gradul de locotenent de aviaţie. Munca și eforturile lui au fost, însă, considerabile.

Între 1934-1935 Horia Agarici și-a îmbogățit cultura științifică citind cărți de specialitate scrise în engleză, franceză, germană și italiană, transformându-se în omul la care toată lumea venea când avea întrebări despre aerodinamică sau mecanică.

Cum a devenit erou de război

Pe 22 iunie 1941, Ion Antonescu a dat ordinul prin care trupele române au trecut Prutul în campania de eliberare a teritoriilor României ocupate de Uniunea Sovietică. Pe 23 iunie, o espadrilă de bombardament sovietică era trimisă dinspre mare pentru a lovi câteva obiective din zona Constantei, printre care Gara Maritimă, Spitalul Militar, Poşta, Halele Centrale.

La acel moment, Horia Agarici se întorcea de pe aerodromul din Mamaia, după ce avionul Hawker Hurricane pe care îl pilota se stricase și avea scurgeri de combustibil , iar escadrila 53 Vânătoare pe care o conducea, era plecată la Buzău, pentru a escorta o formaţiune de bombardiere.

Astfel că el a plecat cu avionul defect, singur, să înfrunte inamicii, reușind să distrugă trei bombardiere sovietice, iar pe două le-a alungat. Horia Agarici a devenit erou, fiind primul militar român decorat în cel de-

Horia Agarici a povestit cum s-a petrecut totul

Mai târziu, Horia Agarici a povetsit cum a trăit el toată povestea. „Mi-am lăsat din reparat avionul, m-am urcat în celălalt, l-am încercat și am plecat. Urcarea a fost ca în ascensor… Sus, și încă din timpul urcării, am căutat să întretai drumul valului de avioane, dar nu l-am mai găsit, cu toate că scormonisem și peste, și sub câteva valuri de nori de prin largul mării.

Mă întorceam la aerodrom când observ în fața mea o formație de linii subțiri: avioane de bombardament, văzute din spate. Am pus viteză maximă, am luat ceva înălțime și, în atacuri, cu deschiderea focului de la numai 150 metri distanță și, cu continuarea lui până aproape de ciocnire, trăgând mereu, am doborât, în patru atacuri, în timp de circa un minut, trei avioane”, a povestit Horia Agarici, conform

Apoi a continuat: „Atacurile au fost atât de repezi încât, de exemplu, la primul avion doborât, s-au găsit numai vreo 36 de cartușe trase de mitraliorul din spate. Primul avion a aterizat, lovit în motoare, rezervoare și radiatoare, aproape de aerodrom, pe Peninsula Kituc, și personalul lui a fost capturat. Al doilea avion a intrat în vrilă și a căzut în mare, la circa 10 kilometri de Băile Mamaia, iar al treilea a aterizat forțat la Traian-Val.

Avionul cu care am plecat era al unui camarad și avea un defect la limitatorul compresorului, din care cauză, când am zburat cu el, au fost momente când a trecut în supraputere. Din acest motiv, după al doilea atac, a început să-mi arunce ulei pe geam, să se înfierbânte și să piardă putere, lucru pentru care am fost obligat să întrerup atacul la al treilea avion doborât pentru a nu strica motorul avionului meu”, a spus Horia Agarici.

A murit într-un apartament sărăcăcios

Pe 4 aprilie 1944, când americanii au bombardat prima dată Bucureștiul a fost ultima sa victorie. Tot atunci, Horia Agarici a trăit o dramă în plan personal, casa în care se aflau copilul lui și viitoarea soție a luat foc. Pe 23 august 1944, era la București, cu motocicleta personală, pentru preda niște hârtii.

Pentru că era supranumit „vânătorul de bolșevici”, a fost sfătuit să se ascundă din calea lor și asta a făcut. În septembrie nu a mai suportat și a decis să-și reia activitatea, cu toate că putea fi arestat de sovietici sau de români.

După război, când puterea a fost preluată de Uniunea Sovietică, Horia Agarici a fost pedepsit, a fost degradat și i s-a retras statutul de ofițer, devenind un simplu soldat. Ba chiar s-a spus că a fost întemnițat ca deținut politic la Aiud, unde ar fi muncit 25 de ani, dar acest lucru nu a fost confirmat.

Astfel, Horia Agarici și-a găsit sfârșitul într-un apartament sărăcăcios, dintr-un bloc comunist cu patru etaje din Constanța, pe data de 13 iulie 1982, la 71 de ani. „Salvatorul Constanței” a fost înmormântat în Cimitirul Central din Constanţa.