Samuele, băiatul unei românce din Italia, a murit cu câteva zile înainte de a împlini 16 ani. ”Fiule, unde ești? Sunt disperată!”

Cu doar câteva zile înainte de a împlini 16 ani, Samuele, băiatul unei românce din Italia, a murit. Tânărul a fost victima unui grav accident de scuter. Mama sa este dărâmată de durere.

Tragedia care a lovit familia româncei stabilite în Italia, în Zevio (Verona), a avut loc în ajunul Paștelui catolic. Cu scurt timp înainte de miezul nopții de 8 spre 9 aprilie, Samuele Brognara a murit lovit de o mașină. El se afla pe un scuter și mergea la un prieten din orașul Oppeano din apropiere.

La fața locului au intervenit rapid mai multe echipaje de la Poliție. Din păcate, pentru băiat nu s-a mai putut face nimic. În doar câteva zile, joi, 13 aprilie, adolescentul ar fi împlinit 16 ani.

. Vestea decesului băiatului ei a căzut ca un fulger, chiar în Noaptea de Înviere. De sâmbăta trecută, femeia trece printr-un adevărat calvar.

Ea spune că nu mai poate închide niciun ochi de durere. ”O tragedie incredibilă, nu știu cum voi merge mai departe. Fiule, unde ești? S-a dus. Sunt bolnavă, sunt disperată”, repetă non-stop mama îndurerată, notează .

Camelia este asistentă de profesie. Ea s-a stabilit în urmă cu câțiva ani în Verona. Aici, și-a întemeiat o familie cu soțul ei Corrado, chimist de profesie. Cuplul mai are o fiică de 19 ani, Jessica.

Mama lui Samuele: ”Mi-a promis că nu merge cu scuterul în acea noapte”

Tot pentru presa din Italia, mama îndoliată rememorează tragica seară de 8 aprilie. Aceasta spune că a vorbit cu Samuele și i-a spus că nu meargă cu scuterul la Oppeano. Băiatul i-a promis că nu va face asta, dar nu s-a ținut de cuvânt.

”Sâmbătă eram de serviciu la azilul de bătrâni din Montebello, în zona Vicenza. Înainte de a ieși din casă, în jurul orei 1.00, i-am recomandat de trei ori lui Samuele să nu meargă la Oppeano cu scuterul.

Mi-a promis, dar apoi m-a mințit. I-am spus că îl voi suna, dar am avut o urgență la serviciu și nu am putut. După tură am fost foarte obosită, am mâncat o pizza cu colegii mei și am plecat acasă pe la miezul nopții. El nu mai era în locuință”, spune Camelia.

În acest moment, șoferul de 23 de ani din Bovolone, care se afla la volanul mașinii care l-a lovit pe Samuele, . Tânărul a fost supus unor teste toxicologice, rezultatele fiind negative, atât la alcool, cât și la droguri.