Sânge la FCSB – Dinamo! Ciocnire dură între Ahmed Bani și Pantea

Ahmed Bani a avut nevoie de îngrijiri medicale . Tânărul fotbalist al celor de la Dinamo s-a lovit cap în cap cu Alexandru Pantea. Echipa pregătită de Ovidiu Burcă a fost nevoită să joace în inferioritate numerică preț de câteva minute.

Ahmed Bani, accidentare urâtă în FCSB – Dinamo. S-a dat cap în cap cu Pantea

La fel ca în meciul cu Universitatea Craiova, Ahmed Bani a fost folosit titular de Ovidiu Burcă în atacul lui Dinamo. Fotbalistul de 20 de ani a fost protagonistul unei accidentări serioase în minutul 17 al primei reprize de pe „Arcul de Triumf”.

ADVERTISEMENT

Darius Olaru a trimis cu capul către Alexandru Pantea, iar Ahmed Bani a anticipat. Jucătorul dinamovist a sărit pentru a lovi mingea cu capul la fel ca Alexandru Pantea. În cădere, cei doi rivali s-au lovit cap în cap și au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Alexandru Pantea a primit asistență medicală direct pe gazon, în timp ce a început să sângereze și a avut nevoie de îngrijiri medicale timp de mai multe minute la marginea terenului. Medicii clubului din Ștefan cel Mare i-au aplicat un bandaj lui Ahmed Bani cu care este nevoit să continue restul partidei.

ADVERTISEMENT

FCSB a lovit de două ori în prima repriză

FCSB confirmă startul bun de campionat. Jucătorii lui Elias Charalambous au punctat de două ori în prima repriză a derby-ului cu Dinamo de pe „Arcul de Triumf”. Florinel Coman a deschis scorul după 30 de minute cu un șut spectaculos, cu piciorul stâng. Mingea s-a dus direct la vinclu.

Avantajul roș-albaștrilor a fost dublat de Darius Olaru. În minutul 35, căpitanul vicecampioanei a șutat cu piciorul stâng la colțul lung și l-a învins pe Adnan Golubovic. Vlad Chiricheș, jucătorul care este foarte aproape de revenirea la FCSB, a fost prezent pe „Arcul de Triumf” la derby-ul FCSB – Dinamo.

ADVERTISEMENT

Fundașul central a urmărit meciul alături de selecționerul Edi Iordănescu. Mai multe locuri ale stadionului au rămas goale la derby-ul FCSB – Dinamo de sâmbătă seară. Din informațiile FANATIK, mai multe bilete au ajuns pe mâna bișnițarilor, care au încercat să le vândă la suprapreț, însă care nu au fost cumpărate.

Andrea Compagno, rezervă în FCSB – Dinamo

Elias Charalambous nu a efectuat nicio modificare în echipa de start pentru meciul cu Dinamo în comparație cu meciul din prima etapă pe care vicecampioana l-a câștigat cu 3-1 în fața lui FCU 1948 Craiova. Antrenorul cipriot a explicat înaintea meciului motivul pentru care Andrea Compagno a rămas pe bară.

„Știm că vom întâlni o echipă dificil, sper ca oamenii să se bucure și să plecăm cu cele trei puncte. Am decis să începem cu acest prim 11, cred că echipa a jucat bine săptămâna trecută și am încredere că am ales cel mai bun prim 11 pentru acest meci. Trebuie să arătăm atitudine”, a declarat Elias Charalambous înainte de meci.