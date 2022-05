Sarah, fiica Anamariei Prodan, ghinionistă în dragoste: ”E greu, încă mai sper!”

Sarah Dumitrescu are 22 de ani și practică baschetul la nivel de performanță de zece ani deja. Iar dacă sportului nu îi poate reproșa că nu îi aduce satisfacții, în plan personal, fiica Anamariei Prodan se plânge că lucrurile sunt cât se poate de dificile.

De ce nu are iubit Sarah, fiica Anamariei Prodan: “Dragostea nu se prea înțelege cu sportul de performanță”

, recunoaște că situația ei amoroasă este una dezastruoasă. Și, pentru FANATIK, a dezvăluit în exclusivitate și motivele din spatele problemelor pe care le are când vine vorba să își găsească un iubit.

”Nu stau deloc bine cu dragostea. Deocamdată nu am niciun iubit. Nici nu am nevoie. Dragostea nu se prea înțelege cu sportul de performanță. Este foarte greu să găsesc pe cineva care să îmi înțeleagă programul, să înțeleagă ce fac și cât de mult timp necesită ceea ce fac, să fie și el ok… ”, ne-a spus Sarah, fiica impresarei Anamaria Prodan.

Cu toate acestea, deja, recunoaște ea, s-a obișnuit să fie singură. Și, cum e tânără, Sarah Dumitrescu spune cu umor că mai are, totuși, speranță ca lucrurile să se îndrepte. ”Deocamdată nu am găsit pe cineva care să îmi placă și să mă și înțeleagă, dar încă mai sper”, spune ea, râzând.

În altă ordine de idei, a mai precizat sportiva de 22 de ani, după câteva săptămâni petrecute în România se simte cu totul și cu totul altă persoană. ”Nu am avut niciodată o vacanță atât de lungă, încerc totuși să am un program cât se poate de echilibrat”, ne-a spus ea.

Ce sfaturi a primit de la Anamaria Prodan când vine vorba de băieți

Sarah și Anamaria Prodan au o legătură foarte strânsă și, adeseori, cele două discută despre problemele pe care le au. Fiica Prodancei a dezvăluit, pentru FANATIK, ce promisiune i-a făcut mamei sale, cu ceva timp în urmă, și cum o susține în plin divorț de Laurențiu Reghecampf.

”Mama îmi dă sfaturi mie. Eu mereu o susțin cum pot. Orice decizie ar lua, eu voi fi 100% alături de ea. I-am promis asta, mă țin de cuvânt! Mama e foarte puternică, iar alegerile ei (se referă și la divorțul de Laurențiu Reghecampf, n. red.) sunt făcute pentru noi, ca să ne fie nouă bine. Ce zice ea, noi facem, ea e șefa”, ne-a mai dezvăluit Sarah Dumitrescu.

i-a dat fiicei sale când vine vorba de iubiți. ”I-am zis că trebuie să își găsească un bărbat care să o respecte. Care să nu caute distracții în altă parte. Care să o facă fericită cu adevărat și care să o iubească.

I-am spus că iubitul ei trebuie să fie realizat. De fapt, i-am zis că bărbatul potrivit este cel pe care eu îl tot descriu: acela care, atunci când intră undeva, se face liniște. Un om care e respectat și știe să respecte”, a spus, pentru FANATIK, Anamaria Prodan.

Sarah, între antrenamente de baschet și cluburi

Sarah Dumitrescu a venit în țară din două motive. În primul rând, ne-a spus ea, își dorea să se relaxeze puțin și să petreacă timp alături de mama sa, Anamaria Prodan, și de fratele ei mai mic, Laurențiu jr. Apoi, spune ea, s-a întors în România pentru a participa și la meciurile echipei naționale de baschet.

”Mă și antrenez, fac recuperare după sezonul lung din State. Normal, încerc să am și viață socială, să petrec timpul cu familia, mai ales că îi văd așa rar. Merg și în cluburi, normal”, a mai spus, pentru FANATIK, Sarah Dumitrescu.

Iar zilele viitoare, a precizat tânăra, vacanța va lua sfârșit. ”Intru în cantonament, la Izvorani, 10 zile, pe 20 mai. Primul meci îl avem în Israel, pe 28 mai. Când se termină cu naționala, plec direct în America, voi ajunge gata pregătită. Sunt în antrenament tot timpul”, ne-a precizat Sarah.

Sarah se pregătește de mondiale cu naționala României

Sarah Dumitrescu va începe pregătirea pentru a juca la mondiale, la baschet 3 X 3, acolo unde joacă pentru naționala României, pe postul de extremă.

”Mă pregătesc pentru mondiale. Am ales să reprezint, încă de la 18 ani, România. Familia mea este aici, am jucat pentru lotul României de când sunt mică, de la 12 ani, și am ales să continui așa. Tatăl meu este alături de mine tot timpul. El mă îndrumă, mă susține.

Amândoi am decis că România trebuie ajutată, sunt totuși niște competiții foarte importante pentru țara noastră, vorbim de mondialul de 3 la 3. Mondialul se ține la Constanța, la sfârșitul verii. Acum joc extremă, dar pot juca orice”, ne-a mai spus Sarah Dumitrescu.