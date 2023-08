Sărbătoare dublă în Giulești! Papeau a anunţat în faţa galeriei că va avea un băiat într-un mod inedit

Fotbalistul va deveni tată și a ales să trăiască, alături de jucători și de galerie, unul dintre cele mai importante momente de dinaintea nașterii copilului. Alături de soția sa, cei doi au aflat sexul copilului chiar pe teren.

Jayson Papeau va deveni tată

, Jayson Papeau a mers în careu, în fața galeriei și, înconjurat de jucătorii și oamenii din staff de la Rapid, a lovit cu putere o minge. Aceasta s-a spart, iar din ea a ieșit un praf colorat care a indicat sexul copilului.

Din minge a ieșit culoarea albastră, semn că el și soția sa vor avea un băiat. Imediat după ce mingea a fost spartă, s-a declanșat sărbătoarea pe teren. Fani au început să cânte, iar colegii lui Papaeau l-au aruncat pe acesta în aer, nu înainte ca fotbalistul să își îmbrățișeze soția.

“It’s a boy! Jayson va avea un băiat și a ținut să afle acest lucru de față cu prietena sa, cu suporterii rapidiști și cu colegii săi!”, a scris Rapid, pe pagina oficială a clubului. Postarea a strâns zeci de reacții.

Rapidiștii, fericiți după victoria cu Farul

de pe teren propriu al sezonului. Marko Dugandzic crede că vestiarul are un moral mult mai bun decât la primele meciuri și se așteaptă la cât mai multe victorii.

”Este o victorie foarte importantă, sunt trei puncte importante, după o perioadă nu prea bună. Am crezut în noi. Am dat tot ce am avut mai bun. Cred că am meritat victoria astăzi. E dificil de spus, dar cred că din primul minut am intrat diferit în meci, am jucat sus, ne-am creat ocazii, cred că puteam marca mai mult, dar e important că am obținut victoria.

Credem în noi, credem în ce ne spune antrenorul și mergem înainte. Suntem jucători profesioniști, trebuie să dăm tot ce avem mai bun. E important că în fiecare săptămână avem șansa să jucăm și să câștigăm.

Așa e fotbalul, e rapid, nu trebuie să fii trist pentru jocurile mai slabe. E important să mergi înainte. Am făcut-o și suntem foarte fericiți. Borza e incredibil, are 17 ani. Toți am jucat foarte bine. Sper că vom juca în continuare la fel”, a spus Marko Dugandzic la finalul meciului.