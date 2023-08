Cristiano Bergodi avea bagajele făcute la Rapid: „Se putea termina”

Rapid a câștigat cu 3-1 împotriva lui Farul, iar „giuleștenii” au urcat pe locul șase în SuperLiga. „Alb-vișiniii” aveau nevoie ca de aer de o victorie pentru a detensiona atmosfera .

Rapid a făcut spectacol cu Farul. Ce a spus Cristiano Bergodi după 3-1 împotriva campioanei

Rapid a obținut o victorie mare în Giulești, după ce „marinarii” și-au creat ocazii uriașe în prima repriză și puteau marca dacă . Cristiano Bergodi a fost extrem de mulțumit de jocul prestat de elevii săi.

„Au jucat foarte bine, a fost un meci de luptă, cu intensitate și ocazii. Primele 11 minute am avut trei ocazii, apoi Horațiu a fost senzațional. Am dat gol și mă bucur că toată echipa a lucrat pe fază defensivă și a sprijinit atacurile poziționale. Vreau să îi felicit pe băieți. Au făcut un meci foarte, foarte bun”, a spus parcă eliberat, antrenorul italian.

Bergodi l-a titularizat pe Borza deși abia a fost transferat și chiar împotriva celor de la Farul: „E un jucător vechi, cu experiență. S-a văzut că nu se panichează cu mingea. Prima repriză foarte bună și ne-a dat siguranță. Un jucător reușit, dar nu puneam la îndoială acest lucru. E campion cu Farul. Și alți jucători au făcut-o foarte bine. Emmers a fost extraordinar la mijlocul terenului”.

Cristiano Bergodi îi laudă pe jucătorii Rapidului: „Cred că suporterii sunt foarte mulțumiți”

Cristiano Bergodi a avut și un mesaj indirect pentru galeria Rapidului: „Au reacționat bine în această perioadă și cred că suporterii sunt foarte mulțumiți. Am un lot de 24 de jucători, am și tineri și am lăsat afară, nu e ușor. Cred că s-a gestionat bine această perioadă, fără să facem o tragedie”.

Antrenorul „giuleștenilor” a venit și cu replica pentru contestatarii săi: „Toată lumea a vorbit cu răutate despre Rapid. Ei au fost liniștiți și concentrați. Am văzut o creștere bună în timpul săptămânii și cred că se poate face ceva bun în continuare”.

Cristiano Bergodi a vorbit și despre situația lui Alexandru Ioniță: „Jucătorii citesc, normal. Când vezi că iese în presă că el pleacă…. Ce putem să facem noi? Eu am vorbit cu el, a zis a dat un gol, a jucat bine și mă bucur pentru el.

Lucrurile astea afectează, pentru că el e un băiat sensibil. Mă bucur că fanii i-au strigat numele. Avem nevoie de toți jucătorii și eu sunt mulțumit de el”.

Italianul a recunoscut că a luat în calcul și o demitere de la Rapid, însă rămâne încrezător: „Nu vreau să fiu arogant, sincer. Am avut caracter și ca jucător și ca antrenor. Am încredere în ceea ce fac și ăsta poate fi un început bun pentru Rapid.

Am încredere în băieți, ei se duc pe teren și fac un antrenor bun sau slab. N-am avut emoții. Mă gândeam că se putea și termina situația și mi-ar fi părut foarte rău. Ne face bine victoria asta”, a concluzionat Cristiano Bergodi, la .