pe teren propriu și s-a răzbunat pentru eșecul usturător din playoff-ul sezonului precedent, atunci când campioana s-a impus cu 7-2.

Horațiu Moldovan, mesaj pentru Bogdan Stelea: “Am văzut că a făcut nişte remarci despre portari!”

Criticat după ultimele meciuri ale echipei pentru gafele făcute, . El spune că nu crede că faza din minutul 16, când a avut o dublă intervenție, nu a fost neapărat decisivă.

ADVERTISEMENT

„Acum vom lucra mult mai în liniște. Vom pune totul la punct. Nu știu dacă a fost momentul cheie, dar mă bucur că am reușit să-mi ajut echipa. După s-a întors jocul și ne-am făcut jocul mult mai ușor.

Vreau să-l felicit pe Andrei Borza. A jucat incredibil acest copil. E incredibil să joci atât de bine în primul tău meci de pe Giulești. Aș vrea să-i mulțumesc domnului Bogdan Stelea, am văzut că a făcut niște remarci despre portari, deciziile luate de ei într-o singură fracțiune de secundă și responsabilitatea pe care o au”, a spus Horațiu Moldovan, după meci.

ADVERTISEMENT

Dugandzic, încântat de victorie

Atacantul Rapidului, Marko Dugandzic, a fost mulțumit de rezultat, spunând că el și colegii săi au intrat diferit în meci, din dorința de a salva situația echipei. El spune că antrenorul le oferă multă încredere.

”Este o victorie foarte importantă, sunt trei puncte importante, după o perioadă nu prea bună. Am crezut în noi. Am dat tot ce am avut mai bun. Cred că am meritat victoria astăzi. E dificil de spus, dar cred că din primul minut am intrat diferit în meci, am jucat sus, ne-am creat ocazii, cred că puteam marca mai mult, dar e important că am obținut victoria.

ADVERTISEMENT

Credem în noi, credem în ce ne spune antrenorul și mergem înainte. Suntem jucători profesioniști, trebuie să dăm tot ce avem mai bun. E important că în fiecare săptămână avem șansa să jucăm și să câștigăm.

Așa e fotbalul, e rapid, nu trebuie să fii trist pentru jocurile mai slabe. E important să mergi înainte. Am făcut-o și suntem foarte fericiți. Borza e incredibil, are 17 ani. Toți am jucat foarte bine. Sper că vom juca în continuare la fel”, a spus Marko Dugandzic la finalul meciului.

În urma acestui rezultat, Rapid a ajuns la opt puncte în clasament, ocupând poziția a șasea. Lider este Universitatea Craiova, cu 14 puncte. Farul e abia e 10, cu doar șase puncte.