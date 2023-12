Sărbătoare la FC U Craiova! Starurile din Bănie au împărțit cadouri copiilor

Starurile lui FC U Craiova 1948 în frunte cu Mihai și Florin Costea au fost ajutoarele lui Moș Crăciun pentru juniorii grupării din Bănie. Aceștia au împărțit cadouri la baza de pregătire a oltenilor la o zi distanță de succesul categoric cu Petrolul Ploiești, scor 2-0.

Sărbătoare la FC U Craiova 1948! Surpriză pentru juniorii grupării din Bănie

FC U Craiova 1948 a ținut să fie aproape de suporterii clubului după ultimul meci din 2023 și le-a pregătit o surpriză de Crăciun. Juniorii formației finanțate de Adrian Mititelu au primit vizita Moșului, care a fost ajutat de jucători și foșto fotbaliști care au îmbrăcat tricoul „alb-albastru”.

Florin Costea, Mihai Costea, Mihai Dina, Dragoș Albu, Sorin Mogoșanu, Radu Negru și Vlad Achim au fost ajutoarele lui Moș Crăciun în baza de antrenament. Aceștia au împărțit cadouri micuților fotbaliști de la .

„Surprize alb-albastre astăzi la baza de pregătire FCU Football Park – “Tărâmul Leilor”. Moș Crăciun ne-a vizitat astăzi la baza de pregătire FCU Football Park – “Tărâmul Leilor”, însoțit de ajutoarele sale, foștii noștri jucători, Mihai Dina, Mihai Costea și Florin Costea, și componenții actuali ai echipei, Dragoș Albu, Sorin Mogoșanu, Radu Negru, și Vlad Achim.

Moș Crăciun nu a venit cu mâna goală, ci a împărțit cadouri juniorilor echipei, acompaniat de o parte a corului Filarmonicii Oltenia”, au scris oltenii pe pagina oficială de Facebook a clubului.

Adrian Mititelu, după FC U Craiova – Petrolul 2-0: „Am fost vioara întâi”

Moș Crăciun a adus și trei puncte pentru elevii lui Giovanni Costantino înaintea pauzei competiționale înaintea de a trece și pe la juniorii din Bănie. , dar a ținut să felicite evoluția jucătorilor din Bănie.

„O seară foarte tensionată, foarte emoționantă. Un meci foarte viu disputat și niște resentimente de emoții și de teamă cum rar mi s-a întâmplat. Petrolul ne-a pus probleme mari, dar astăzi am fost vioara întâi. Au avut două ocazii foarte mari, dar cu toate astea victoria noastră este meritată.

Cu această victorie se mai face dreptate pentru că în ultimele trei meciuri pe care le-am pierdut cu Petrolul am avut ocazii, i-am dominat de la un capăt la altul. Am fost peste ei, dar am pierdut datorită unor gafe, tot am văzut că domnul Pîrvu spunea că a controlat jocul, poate la pauză.

FC U a câștigat pe drept, chiar dacă greu și cu șansă. Am câștigat cum ei au câștigat multe meciuri în campionat. Domnule Pîrvu nu ai controlat nimic, ai avut puțină șansă că ai avut două ocazii la Craiova, spre deosebire de celelalte meciuri când nu ai avut ocazii”, a spus Mititelu.