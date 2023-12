Adrian Mititelu, înţepături la adresa rivalilor după FC U Craiova – Petrolul 2-0: „Am simțit umbra lui Rotaru”

Adrian Mititelu este în culmea fericirii după FC U Craiova 1948 – Petrolul Ploiești, scor 2-0, și are din nou speranțe pentru play-off-ul din SuperLiga. Finanțatorul din Bănie anunță că se apropie de rivalii de la Universitatea Craiova și anunță întâriri pentru Giovanni Costantino.

Adrian Mititelu, în culmea fericirii după FC U Craiova – Petrolul 2-0: Am fost vioara întâi. Se face dreptate”

FC U Craiova 1948 s-a impus cu 2-0 în fața celor de la Petrolul Ploiești după o pe finalul partidei. Adrian Mititelu a trăit la intensitate maximă în tribunele arenei și se bucură din plin pentru victorie.

„O seară foarte tensionată, foarte emoționantă. Un meci foarte viu disputat și niște resentimente de emoții și de teamă cum rar mi s-a întâmplat. Petrolul ne-a pus probleme mari, dar astăzi am fost vioara întâi. Au avut două ocazii foarte mari, dar cu toate astea victoria noastră este meritată.

Cu această victorie se mai face dreptate pentru că în ultimele trei meciuri pe care le-am pierdut cu Petrolul am avut ocazii, i-am dominat de la un capăt la altul. Am fost peste ei, dar am pierdut datorită unor gafe, tot am văzut că domnul Pîrvu spunea că a controlat jocul, poate la pauză.

Singurul lucru pe care l-a controlat Petrolul cu noi a fost norocul. La Târgu Jiu am avut 12 ocazii și ei au avut o lovitură liberă și au dat gol. La Craiova am avut șapte, opt ocazii și ei au avut două contraatacuri și un gol. La Ploiești ne-am dat trei goluri din niște gafe ale noastre”, a spus Mititelu.

Adrian Mititelu: „Am simțit umbra lui Rotaru. Cred că a avut o legătură cu asta”

Adrian Mititelu se apropie în clasament de Universitatea Craiova după victoria cu Petrolul și a avut un mesaj pentru rivalul său. Acesta a crezut că golul lui Vladislav Blănuță nu va fi validat de către Cătălin Popa după ce a văzut reușita lui.

„Au avut două ocazii mari, dar nu venite pe un joc de dominare. Am fost puțin obosiți pentru că venim de joc, ei au fost sus și și-au permis să mai piardă un meci, două. Am jucat cu sabia deasupra capului la fiecare meci, să rămânem aproape de obiectiv.

FC U a câștigat pe drept, chiar dacă greu și cu șansă. Am câștigat cum ei au câștigat multe meciuri în campionat. Domnule Pîrvu nu ai controlat nimic, ai avut puțină șansă că ai avut două ocazii la Craiova, spre deosebire de celelalte meciuri când nu ai avut ocazii.

Am simțit umbra lui Rotaru. Am simțit umbra lui, cred că a avut o legătură cu umbra lui. Am crezut că nu se pune, cu emoții și asta. Îi simțeam foarte puternic, că vin peste noi. Aia toți pe acolo că se pune, am fost surprins că s-a pus. Din momentul ală am fost convins că vom câștiga meciul”, a declarat patronul.

Ce se întâmplă cu Bahassa: „I-am făcut o ofertă de nerefuzat”

, însă Adrian Mititelu încearcă să îl convingă pe atacant să își prelungească contractul. Înțelegerea lui cu gruparea din Bănie expiră la sfârșitul sezonului, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

„Are patru goluri în patru, cinci meciuri jucate. Are un gol pe meci și ocazii, deci e bun. Gigi caută jucători consacrați, care să confirme mâine când intră în teren, nu are timp să îi crească. Noi avem răbdare cu ei, să îi simpatizăm și iubim și când joacă prost.

Bahassa este un jucător sub contract cu noi până pe 30 iunie 2024. I-am făcut o ofertă de nerefuzat, dar se pare că nu a fost de nerefuzat pentru că ne-a refuzat. Probabil că altcineva i-a promis mai mult, de la 1 august 2024 poate să meargă la orice echipă. Sperăm când vine din vacanță că acest club i-a oferit foarte multe.

De abia aștept să merg în Giulești. Sper să aducem doi fundași centrali pentru că acolo mai este nevoie de concurență. Să rezist tentației să păstrez echipa actuală, să fugă Satana. Să ne luptăm pentru play-off sau să câștigăm play-out-ul. Dacă nu ai puțină șansă nu faci nimic”, a mai spus finanțatorul.