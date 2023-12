Sărbătoare la Universitatea Craiova! Un jucător s-a căsătorit înainte de Crăciun

Zilele de sărbătoare au început pentru Alex Ișfan după ultimul meci din 2023 de la Universitatea Craiova, iar transferul de 650.000 de euro profită din plin de timpul liber. Acesta și-a unit destinele cu Ana, care așteaptă și un copil în anul următor.

Sărbătoare la Universitatea Craiova! Alex Ișfan s-a căsătorit înainte de Crăciun

Alex Ișfan „înscrie” în viața privată în plină criză de goluri la Universitatea Craiova, formație care l-a transferat în schimbul a 650.000 de euro de la FC Argeș, așa cum FANATIK anunța în exclusivitate. „Perla” lui Ivaylo Petev așteaptă să se în 2024.

Alex Ișfan a intrat în vacanță la Universitatea Craiova după ultimul meci din 2023 cu UTA Arad, iar tânărul mijlocaș profită la maxim de timpul liber rămas. Acesta și-a unit destinele cu Ana Babătă cu câteva zile înainte de Crăciun, iar jucătorul a petrecut din plin cu apropiații săi.

Ana Babătă și Alex Ișfan formează un cuplu încă de când acesta era la FC Argeș, iar pe sfârșitul anului 2023 au primit și o veste importantă. Cei doi vor deveni părinți pentru prima dată în 2024, iar înaintea venirii pe lume a copilului s-au hotărât să își unească destinele la starea civilă.

Alex Ișfan nu traversează cea mai bună perioadă a carierei la Universitatea Craiova, fiind din ce în ce mai puțin folosit de către Ivaylo Petev. Acesta nu a înscris încă pentru gruparea din Bănie, deși are aproape un an de la transferul din Trivale.

Speranțele lui Alex Ișfan la transferul la Universitatea Craiova: „Este un obiectiv al meu”

, însă mijlocașul ofensiv nu s-a ridicat la nivelul așteaptărilor. La acea vreme era titular incontestabil în naționala U21 a României cu care a bifat și o prezență la EURO.

Acesta mărturisea că își propune titlul cu Universitatea Craiova, dar și să facă pasul spre selecționata lui Edi Iordănescu după transfer. Totuși, Alex Ișfan nu a avut evoluții convingătoare în Bănie, iar echipa națională pare în prezent de neatins pentru jucătorul „alb-albaștrilor”.

„Sunt foarte bucuros că am venit la Universitatea. Referitor la cum mă simt știind că am fost dorit, pentru că au fost discuții de mai mult de doi ani, iar acum mă bucur că s-au concretizat și am semnat, sunt foarte fericit. Am câțiva prieteni cu care mă știu de ceva timp, care au trecut pe la club.

Mă știam cu băieții de la U21, Screciu, Markovic, Cîmpanu, Baiaram și Florescu care este la mine din oraș, ne știm de mici. Cu Dan Nistor mă știm, iar cu restul băieților mă știu din campionat. Odată cu pasul făcut la Universitatea Craiova trebuie să trec cât mai repede, iar să fac pasul la prima reprezentativă a României este un obiectiv al meu”, spunea Ișfan.