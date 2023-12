Derby-ul Olteniei dintre Universitatea Craiova și FC U Craiova 1948 s-a reluat și în Liga 3 înaintea confruntării trupei lui Ivailo Petev cu CFR Cluj. Trupa antrenată de Corneliu Papură s-a impus cu 3-0 în fața rivalelor în ultima partidă rămasă din 2023.

„Satelitul” Universității Craiova a învins FC U Craiova înaintea derby-ului cu CFR Cluj! Două penalty-uri în cinci minute

Universitatea Craiova și FC U Craiova 1948 s-au întâlnit și în Liga 3 după derby-ul Olteniei, terminat la egalitate pe stadionul „Ion Oblemenco”. Confruntarea dintre cele două formații s-a disputat pe Centrul Turistic de Agrement și Sport din Bănie, însă fără spectatori.

din partea lui Ivailo Petev la derby-ul cu rivala din oraș, ci anume un fotbalist cu trei prezențe în SuperLiga în acest sezon. Este vorba de Florin Borța, care a început titular sub comanda lui „Papi” cu FC U Craiova 1948.

Tehnicianul „alb-albaștrilor” a mai avut un fotbalist care deja a debutat pentru Universitatea Craiova, acesta fiind Jean Mendy. Fundașul african a jucat titular în Cupa României Betano cu CS Tunari, atunci când Corneliu Papură se afla pe banca primei echipe a oltenilor.

Universitatea Craiova: Matei Goga – Florin Gașpăr, Jean Mendy, Karlo Tomasec, Florin Borța – Robert Lăpădătescu, Cosmin Stana, David Sala – Ștefan Bană, Mihai Ninaci, Dragoș Găină

FC U Craiova 1948: Mario Enache – Octavian Ciucă, Raul Crăciun, Alex Iordache, Robert Bioșan – Eduar Cîrstea, Zanfir Ionuț, Bogdan Duță – Lucian Duță, Mario Ilie, David Drăgancea

Echipa secundă a Universității Craiova și-a creat mai multe ocazii în primele 45 de minute ale derby-ului Olteniei, însă golul elevilor lui Corneliu Papură s-a lăsat așteptat. Elevii lui Corneliu Papură au reușit să înscrie în minut 51 prin David Barbu, însă golul a fost anulat pe motiv de ofsaid.

Au urmat apoi greșeli majore în apărarea celor de la FC U Craiova 1948 II, deoarece elevii lui Ovidiu Dănănae au comis două lovituri de la 11 metri. „Satelitul” Universității Craiova nu a ratat și a marcat din cele două penalty-uri prin Ștefan Bană și Eduard Domnu, care a făcut „dubla” în minutul 87.

Ultimul derby dintre Universitatea Craiova și FC U Craiova a încins spiritele în Bănie: „Nu-i iert niciodată! O să fac demersurile legale să fie sancționată”

Ultimul derby dintre Universitatea Craiova și FC U Craiova 1948 s-a desfășurat în SuperLiga, însă niciuna dintre formații nu a reușit să se impună. la sfârșitul partidei din cauza unui banner afișat de Peluza Nord a „alb-albaștrilor”.

„Sunt foarte supărat și indignat. Mi-a fost atacată familia într-un mod barbar la Peluza Nord. Eu sunt cel mai important investitor din istoria fotbalului craiovean. Nimeni, nici tot neamul lui Rotaru, Ilinca, Nețoiu nu au băgat banii pe care i-am băgat eu în fotbalul craiovean. Sunt localnic, am băgat bani foarte mulți. Am făcut infrastructură în Craiova, am reparat Oblemenco, l-am despuțit la vremea aia.

Să vină niște nenorociți, niște analfabeți și niște oameni să spună că familia Mititelu … pe un banner cât casa de mare și clubul gazdă să nu facă nimic. Asta este marea organizare de la acest club superprofesionist? Pentru chestia asta nu-i iert niciodată. Ce va depinde de mine Peluza Nord se va închide cât voi fi eu gazdă. Nu cred că lui Rotariu îi convine să găsească la următorul meci familia Rotaru… Să stai ca blegul în tribune.

Indiferent ce războaie am avut cu el, eu mă duceam și rupeam bannerul în două minute. Au stat ca niște nesimțiți. Am familie, copii, nepoți. Am băgat zeci de milioane în fotbalul craiovean și vin niște vagabonzi. Vorbesc de Știința și eu mi-am dat viața pentru Știința. O să fac demersurile legale ca CSU să fie sancționată pentru faptul că e incapabilă să organizeze un meci”, spunea Adrian Mititelu.