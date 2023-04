Satul cu aproape 6000 de locuitori care locuiesc pe aceeași stradă. I se spune ”Mica Toscană”

Satul cu aproape 6.000 de locuitori care locuiesc pe aceeași stradă. I se spune “Mica Toscana”. Fotografii surprinzătoare și inedite au fost realizate recent cu o dronă. Cum au reacționat oamenii care stau în această zonă.

Sułoszowa este din Europa în care aproximativ 6.000 de persoane au aceeași adresă. Satul polonez este cunoscut și sub denumirea de „Mica Toscana”. Se află la aproape 29 km nord-vest de Cracovia.

Toți oamenii care locuiesc în această regiune se află pe o singură stradă, casele fiind construite pe ambele sale părți. În spatele locuințelor se află lungi porțiuni de teren și numeroase grădini amenajate de locuitorii săi.

Acest lucru o face să fie o așezare neobișnuită, fapt care a fost scos la iveală cu ajutorul unei drone. Aceasta arată satul care este filmat de sus, autoritățile poloneze declarând că în anul 2017 populația era de 5.819 persoane.

Toată lumea se cunoaște foarte bine cu vecinii și creează o adevărată comunitate. Foarte mulți au rămași surprinși după ce au văzut filmarea devenită virală pe TikTok, polonezii fiind uimiți de cât de frumos este satul Sułoszowa.

„Viața aici este lentă și destul de liniștită, dar îmi place. Până nu am văzut pozele de sus, nu prea am apreciat cât de frumos este aici. Așa este de multe ori, oamenii nu apreciază ce e sub nasul lor”, a spus un locuitor din localitatea poloneză, potrivit .

„Am văzut imaginea aeriană pe Internet și știu că oamenii vorbesc despre noi și nu sunt atât de surprins, satul nostru este o priveliște minunată”, a declarat o altă persoană din satul construit doar pe o stradă.

Satul Sułoszowa, tradiții și transport

„Avem Zilele Căpșunilor în care ne adunăm cu toții și gustăm noile culturi și cântăm muzică live. Avem și Zilele Cartofului în care facem același lucru. Dar oamenilor le place să bârfească. Și toată lumea știe pe toată lumea”, a completat alt locuitor.

Satul Sułoszowa din Polonia nu are doar tradiții frumoase pe care le respectă, ci și un peisaj desprins dintr-un tablou. Din păcate, locuitorii sunt rupți de realitate și nu dispun de o gară sau de transport în comun.

Turiștii ajung foarte greu în această regiune numită „Mica Toscana” care este considerată „bijuteria ascunsă” a Europei. Aceștia pot merge în localitate doar cu mașina persoană pentru că nu există deloc taxiuri.

Singurul autobuz care ajunge în pleacă de la Olkusz, o localitate aflată la 13 kilometri de Suloszowa. Doar puține dintre ele călătoresc în timpul zilei și sunt adesea supraaglomerate, oamenii călătorind foarte înghesuiți.