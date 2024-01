Satul din România unde localnicii nu vor mai avea voie să facă săpături. Descoperiri spectaculoase făcute în zonă

nu vor mai avea voie să facă săpături în orice condiții. Ei vor avea nevoie de un aviz. Autoritățile au luat această decizie, deoarece în zona respectivă

Satul din România unde localnicii vor face săpături doar cu aviz

Este vorba despre localitatea Ipotești, din județul Olt. Aici, reprezentanții Muzeului Județean au găsit adevărate comori arheologice, care aparțin mai multor perioade istorice. Prin urmare, aici va fi delimitat un sit arheologic.

ADVERTISEMENT

„Toate cele cinci puncte menționate în bibliografie în anii trecuți sunt de fapt același sit arheologic. Și tot satul Ipotești, din punctul meu de vedere, este pus pe un sit arheologic foarte mare.

După Reșca și după Celei va fi al treilea unde tot satul va fi în sit arheologic”, a transmis arheologul Florin Ciulavu, pentru , în urma descoperirilor făcute recent în satul Ipotești.

ADVERTISEMENT

Astfel, încă de la debutul anului 2024, arheologii Muzeului Județean Olt au descoperit o măsea de mamut, obiecte din cermică din toate epocile istorice, dar și oase umane într-un mormânt, conform sursei citate. În acest context, zona ar putea fi inclusă în RAN (Repertoriul Arheologic Național).

„Sătenii nu înțeleg deocamdată ce presupune un sit arheologic”

Însă, în aceste condiții, localnicilor nu li se va mai permite să facă săpături în pământ pentru efectuarea unor construcții. Ei vor fi nevoiți să solicite un aviz de la Direcția de Cultură, înainte să facă acest lucru.

ADVERTISEMENT

De asemenea, săpăturile vor fi efectuate doar în prezența unui arheolog. Prin urmare, vor fi făcute anumite campanii de informare. În acest fel, specialiștii speră ca oamenii să înțeleagă importanța unui sit arheologic.

În prezent, județul Olt are circa 220 de situri înscrise în RAN. „Sătenii nu înțeleg deocamdată ce presupune un sit arheologic. De aceea noi am luat în calcul să procedăm și acolo așa cum am procedat la Reșca și în alte părți.

ADVERTISEMENT

Vom face niște mici campanii de informare. Încă nu am reușit să discutăm cu colegii de la Direcția de Cultură, dar o vom face, pentru a realiza campanii comune de informare”, a informat arheologul dr. Florin Ciulavu.