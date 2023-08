Saveta Bogdan a luat foc! A umilit-o pe Angela Rusu: „Tu ești nimeni”

Angela Rusu primește replică după replică în urma declarațiilor făcute în emisiunea lui Cătălin Măruță. Și-a criticat aspru colegele de breaslă, artiste cu renume din România, iar acum trage ponoasele. Saveta Bogdan a avut o reacție vehementă.

Saveta Bogdan a pus-o la punct pe Angela Rusu

Zilele trecute, Angela Rusu a fost invitată la rubrica sosurilor iuți din cadrul show-ului prezentat de Cătălin Măruță la Pro TV, iar prezența sa în emisiune a iscat un adevărat scandal. De fapt, răspunsurile dure pe care le-a oferit unor întrebări.

unele dintre ele fiind de zeci de ani pe piața muzicală românească. Pe Laura Lavric a numit-o prefăcută. Pe Elena Merișoreanu și Saveta Bogdan le-a încadrat la categoria artistelor fără voce.

Ulterior, replicile au venit rapid. Până acum , și a avut ceva de zis. Astfel că, proaspăt întoarsă de la fiica sa din America, Savetga Bogdan nu a stat deoparte.

Când a aflat tot ce a spus Angela Rusu, artista a luat foc. Nici măcar nu a vrut să-i pronunțe numele colegei sale, deoarece a considerat că nu merită: „Eu abia m-am întors din America azi-noapte și mi-au spus colegii că ne-a vorbit de rău această colegă.

Eu nu îi pronunț numele, pentru că numele ei este prea mic pentru numele meu. Ne-a făcut în toate felurile, ne-a jignit. Dar ea vorbește de Elena Merișoreanu, care e un nume, o femeie frumoasă, talentată. Are o familie, are și nepoți. Cum poți să spui așa ceva de colegele tale, care tu nici nu meriți să le pronunți numele, tu ești nimeni”, a declarat Saveta Bogdan pentru

„Ea abia a băgat nasul în muzică”

Cântăreața a continuat apoi să le ia apărarea colegelor vizate de Angela Rusu cu declarațiile ei. A ținut să amintească de carierele lor impresionante și de anii de muncă pe care îi au în plus față de ea, dar și de rezultate.

„Cine era pe timpul lui Ceaușescu făcea carieră, nu oricine putea. Mie mi-ar fi rușine să vorbesc despre Saveta Bogdan. Păi câte CD-uri am? Am 15 plăci și 8 CD-uri. Păi se compară ea cu mine? Eu am făcut 19 piese într-o zi cu orchestra de la Cluj.

Ea ar trebui să mai învețe să își vadă de lungul nasului, să judece ce vorbește, să nu pronunțe numele unor artiști cu o carieră de 60 de ani în spate. Am fost în America, lumea îmi cerea să cânt piesele Nicoletei Voica? Păi se poate să vorbești despre ea, cât de frumos cântă? Ea abia a băgat nasul în muzică”, a adăugat Saveta Bogdan.

Solista a vrut să-i menționeze Angelei Rusu că, deși a afirmat că nu are talent, deține o stea pe Aleea Celebrităților din America și susține nenumărate concerte în State. I-a dat chiar și un sfat, să-și aleagă mai bine cuvintele pe viitor.

„Ne face ea comuniste, dar și ea a trăit tot aici, că are și ea 50 de ani. Sunt foarte supărată, eu am o stea în America, pe Aleea Celebrităților, unde vin numai bogătași acolo. Ea nu are nicio stea, nimeni nu vorbește de ea pe acolo. Ar trebui să judece ce vorbește, să nu dea vorbele afară fără să gândească.

Păi cine cântă ca Laura Lavric? Să își vadă nivelul ei. Păi eu numai pe o placă 27 de piese. Am hituri. Eu nu îi pronunț numele, pentru că nu merită să îi pronunț eu numele, pentru că eu am o carieră în spate de 20 de ani. Să se mai gândească când pronunță o vorbă. Ea deocamdată e în noapte față de noi”, a completat Saveta Bogdan.