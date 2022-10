Saveta Bogdan, adevărul despre banii cu care se întreține. Se iubește cu un ambasador: „Vrea să îmi cumpere o vilă”

Saveta Bogdan a dezmințit informațiile care spuneau că este amărâtă și se descurcă greu cu banii. Artista a dezvăluit că se iubește cu un ambasador.

Saveta Bogdan, adevărul despre banii cu care se întreține

din acest punct de vedere. Mai mult, iubitul ei, ambasador de profesie, vrea să îi cumpere și o casă.

„Vrea să îmi cumpere și o vilă”, a povestit aceasta.

Artista a precizat că o duce bine, are propria ei pensie, chiar dacă mică. De asemenea, fiica acesteia este în America și ar putea să o ajute oricând cu banii, dar deocamdată nu a avut nevoie să apeleze la aceasta.

De altfel, Saveta Bogdan a spus că are în fiecare seară programe de cântări și merge la restaurante sau spectacole, de unde mai câștigă bani în plus.

„Se spune că sunt amărâtă, nu e adevărat. Eu sunt foarte bine, am tot ce îmi trebuie și dacă am nevoie de ceva, am fata în America și îmi trimite (…)

Eu cânt seară de seară, am program la diferite restaurante, la mese și spectacole, deci sunt chiar foarte bine”, a explicat Saveta Bogdan pentru

Saveta Bogdan se iubește cu un ambasador

Saveta Bogdan nu este nici singură, ci are un bărbat care are grijă de ea din toate punctele de vedere, după cum ea însăși a mărturisit.

, a găsit acum fericirea în brațele acestui bărbat care se preocupă inclusiv de confortul ei financiar și are grijă să nu ducă lipsă de nimic.

“Pensia cât o am, eu mă descurc foarte bine. Am un ambasador, sunt cu un ambasador și nu îmi lipsește nimic. Nu sunt singură, am un ambasador.

Nu este vorba de niciun tânăr, doar un ambasador. Nimeni să nu îmi ducă grija că sunt amărâtă, am și eu un om care mă iubește și are grijă de mine”, a spus artista.