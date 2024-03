Scandal de pomină la Casa Iubirii! Andreea Mantea nu a mai rezistat și a făcut circ

Un nou scandal a avut loc în show-ul matrimonial Casa Iubirii de la Kanal D. Una dintre concurente a reușit să o scoată din sărite pe Andreea Mantea, iar prezentatoarea a pus-o imediat la punct din câteva replici tăioase.

Andreea Mantea de la Casa Iubirii a repezit o concurentă

Andreea Mantea nu este genul de prezentatoare care se enervează repede. Dar, uneori, situațiile pe care le întâlnește la Casa Iubirii o fac să își piardă cumpătul. Iar vedeta Kanal D, atunci când este provocată, ”își scoate gheruțele” la concurentele care îi contestă autoritatea.

Acesta a fost cazul lui în scandalul cu Giuly. De la ce a pornit totul? Concurenta și Robert, un alt tânăr implicat în show-ul Casa Iubirii au avut parte de o întâlnire în camera roșie. Iar acolo, spre surpriza tuturor, cei doi au stat de vorbă, nu s-au sărutat, așa cum se așteptau toți.

Asta chiar dacă, susținea el în emisiune, Robert ar fi vrut să își arate afecțiunea cu sărutări pasionale. Doar că Giuly, pare-se, nu este la fel de dornică să se implice într-o serie de gesturi intime până nu îl cunoaște mai bine. Iar de aceea a preferat să vorbească. Lucru care, evident, a provocat dezbateri în rândul celorlalți.

”Ieri dimineață, atunci când am venit în casă și am stat și am dansat ne-am apropiat foarte mult și am stat împreună. S-a creat un moment în care ne-am pupat, dar se pare că orice facem noi aveți ceva de zis. Lăsați-ne în pace!”, a spus Giuly. Doar că tonul ridicat al concurentei

Andreea Mantea: ”Acesta nu este un ton normal și cu ei, dar mai ales cu mine”

Dorind să se lămurească și Andreea Mantea cu privire la stadiul relației celor doi, a început să pună întrebări. Măcar pentru că, până acum, Giuly și Robert au confirmat că sunt un cuplu, că se plac. Ba chiar s-au și pupat, primul lor sărut fiind înainte de întâlnirea din camera roșie.

”Dacă nu am simțit în acel moment să-l pup, nu s-a creat contextul. Dacă noi am fi stat mai mult timp împreună, probabil s-ar fi creat(…) Continuați așa, pentru că cu cât continuați mai mult, cu atât îmi sunteți mai indiferenți”, a spus Giuly în conversația cu Andreea Mantea, conform .

”Doamne ajută să fie așa pentru că demonstrezi altceva. Ai spus că nu te interesează părerile lor”, a spus prezentatoarea de la Casa Iubirii. Replica a venit imediat, pe un ton nu tocmai amabil, din partea concurentei. ”Doamna Andreea, dragă…”, a spus Giuly, iar .

”Nu, nu ne luăm cu (dragă, n. red.). Te rog, nu. Am să te rog să cobori tonul. Acesta nu este un ton normal. Controlează-ți tonul, te rog! și cu ei, dar mai ales cu mine. Pe nimeni nu lași să vorbească”, a vituperat Andreea Mantea, la Casa Iubirii.