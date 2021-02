Scandal de proporții în Turcia! Echipa lui Dan Petrescu e acuzată de blat

Dan Petrescu are parte de un scandal de proporții în Turcia, unde Kayserisport, echipa sa, este acuzată de blat, din cauza unui jucător împrumutat la o altă formație din prima ligă turcă.

Este vorba despre mijlocașul ghanez Yaw Ackah, fotbalist împrumutat de Kayserispor la Ezurum până la finalul campionatului, dar care a fost eliminat în meciul direct dintre cele două, partidă încheiată la egalitate, 1-1.

Ackah a fost suspendat de Ezurum și este amenințat cu plângeri penale pentru eliminarea din partida respectivă, pentru că, spun conducătorii clubului, a fost eliminat intenționat.

Scandal de proporții în Turcia, în care e implicată echipa lui Dan Petrescu

Yaw Ackah este mărul discordiei dintre Ezurum și Kayserispor, echipa sa actuală acuzându-l de blat în partida directă dintre cele două formații. Mai mult decât atât, Ezurum a anunțat că îi va rezilia și contractul ghanezului și îl amenință cu plângeri penale.

Kayserispor, clubul lui Dan Petrescu, a reacționat instant: „Nimic nu justifică acuzațiile fără rațiune, nefondate și incorecte, făcute de Erzurum contra noastră. Erzurum să dovedească aceste acuzații în fața autorităților.

Va fi proces împotriva unor manageri iresponsabili care vor să ascundă eșecurile sportive calomniindu-și rivalii”.

Dan Petrescu a fost un car de nervi la finalul partidei

Antrenorul român a cedat la finalul întâlnirii încheiată la egalitate, rezultat care menține ambele oponente în zona fierbinte a retrogradării.

„A fost un meci pe viață și pe moarte, pentru că suntem două echipe care luptăm pentru evitarea retrogradării. Recunosc că Erzurumspor a jucat mult mai bine decât noi în prima repriză, și-au dorit mai mult, au luptat foarte bine. Noi am încercat să dăm ce avem mai bun și am obținut un punct.

Chiar ne putem întreba dacă am meritat acest punct. La meciul cu Alanya, noi am fost echipa care merita 3 puncte, dar am făcut egal (meciul s-a terminat 1-1). Acum, pot spune că ei au meritat mai mult. Au luptat și și-au dorit victoria. Un punct pentru noi e bun”, a declarat Petrecu după meci.

