Scandal după Hermannstadt – Sepsi 1-1: „Nu trebuie să-ți dea cu capul în gură ca să fie penalty”

Antrenorul sibienilor consideră că echipa sa trebuia să primească un penalty în finalul meciului, când Daniel Paraschiv a căzut în careu, dar arbitrul a considerat că nu trebuie să acorde lovitură de la 11 metri.

Scandal după Hermannstadt – Sepsi

Marius Măldărășanu a fost nervos la adresa arbitrajului după remiza în duelul de pe teren propriu din Cupa României Betano contra lui Sepsi, spunând că echipa sa ar fi trebuit să primească un penalty.

„A fost un meci greu. Toate vor fi grele, chiar dacă jucăm cu o echipă din liga a 3-a (n.r. Progresul Pecica) și o altă echipă de liga a 2-a (n.r. Corvinul Hunedoara). Ați văzut ce rezultate sunt. Asta este până la urmă competiția.

Am jucat cu Sepsi, echipă de cupe europene, care a câștigat trofeul. Îmi felicit băieții pentru acest joc. Este al 4-lea meci în 10 zile. Au controlat partida, a fost un efort foarte mare.

Chiar dacă a părut că echipa a fost mult schimbată, în primul 11 au fost jucători care în campionat au mai fost titulari. În plus, jucătorii care au jucat acum 3 zile au făcut un efort foarte mare și puteam risca accidentări, dar cei care au intrat au făcut o partidă foarte bună”, a mai spus Marius Măldărășanu, la finalul confruntării.

Liviu Ciobotariu, mulțumit după remiza de la Sibiu

după remiza de la Sibiu și are speranța că jucătorii săi vor obține o victorie la următorul meci din campionat: „În primul rând, mi-a făcut o deosebită plăcere să revin la Sibiu, orașul în care eu am fost antrenor o perioadă. Îmi pare rău că n-a fost să fie, să fim mai mult timp împreună, asta este soarta. Am găsit aici un stadion senzațional, un stadion foarte frumos.

Despre joc este clar că a fost un joc echilibrat, un joc bun de ambele părți, două echipe care au încercat să joace fotbal și au făcut-o în multe momente. Au fost ocazii de ambele părți, și la noi și la ei. A fost echilibrat jocul și echitabil ca rezultat.

Puteam să și pierdem acest meci, dar puteam să-l și câștigăm, la fel și cei de la Hermannstadt, deci două echipe bune ale campionatului românesc… Cred că oamenii care s-au uitat la meci, atât spectatorii cât și telespectatorii au văzut un meci bun”.

„Problemele noastre par să nu se mai termine, avem foarte mulți jucători accidentați. Rodriguez, Păun, Oteliță, Debeljuh, acum Ciobi, avem pe Rența, under-ul nostru care este suspendat pentru meciul următor… Oroian a simțit și el ceva la picioare, deci are probleme musculare.

De asta spun, trecem printr-o perioadă foarte grea și aici mă refer în special la situația jucătorilor accidentați, parcă nu se mai termină. În această săptămână și săptămâna trecută a fost un taifun pentru noi în ceea ce privește accidentările.

Sper, sper să mai recuperăm dintre jucători pentru că situația este delicată. Avem un lot într-adevăr echilibrat valoric, dar suntem mult mai puternici atunci când suntem toți apți de joc”, a mai spus Liviu Ciobotariu.