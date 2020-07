Scandal fără precedent! Dorian Popa s-a răzbunat pe Mircea Badea și îl face praf pe Instagram, după ce a fost ironizat la Antena 3

Dorian Popa nu a putut rămâne indiferent, după ce Mircea Badea l-a ironizat la tv.

După ce a intrat în Gura Presei, artistul s-a gândit să-i întoarcă favoarea prezentatorului.

Influencer-ul a publicat un Insta Story în care vedeta Antena 3 apare în emisiune, în timp ce vorbește de cântăreț, iar la descriere a fost făcut insert de către acesta.

Dorian Popa îl face praf pe Mircea Badea

Un lucru au în comun Dorian Popa și Mircea Badea: sportul. Ambii sunt pasionați de sport, iar acest lucru a fost sesizat imediat de prezentatorul tv. După ce l-a comentat în stilul caracteristic, cântărețul s-a gândit să-i întoarcă favoarea vedetei Antena 3.

Astfel, în clipul în care Mircea Badea apare la tv, artistul a făcut și o desciere prin care, la rândul său, îl ironizează pe moderatorul emisiunii În Gura Presei. „ Hatz, Johnuțule. Așa, tată. Exceptând modul operandus tipic lui Mircea Badea, insertul vorbește despre capacitatea de a înțelege dorințele pubicului, de a te multa pe situațiune.”, a menționat cântărețul, care i-a dat și tag lui Mircea Badea, care poate s-a ales cu mai mulți urmăritori după această apariție 😀

Cu siguranță prezentatorul tv nu va fi prea încântat după ce cântărețul l-a făcut insert, însă rămâne de văzut dacă va reacționa, la rândul lui, după ce toată România a văzut postarea influencer-ului cu 2 milioane de urmăritori pe Instagram.

Războiul dintre cele două vedete a pornit după ce Mircea Badea l-a luat în vizor pe Dorian Popa și l-a ironizat în emisiunea În Gura Presei.

„Deci este urmărit de două milioane de oameni și, îți dai seama, am studiat și eu fenomenul. M-am uitat să văd și eu ce face Dorian Popa. Este genial! Este absolut genial. Face foarte mulți bani pe bază de Instagram și influencereală din asta. Și este atât de tare, de ce? Cred că are vreo șapte cuvinte pe care le folosește, șapte cuvinte… Din șapte cuvinte, are 2 milioane de followeri și face mulți bani.

Și pe alea șapte cuvinte le spune mereu la fel. La fel spune orice! De două săptămâni, de când îl urmăresc, ca să deslușesc ingredientele succesului la publicul tânăr care ne va plăti nouă pensiile, am constatat că zice: Hârz, Johnule! Asta e de bază! La orice postare despre orice spune ”Hâtz, Johnule!”, nu știu exact ce înseamnă.

Zice mereu cu aceeași intonație: „Hâtz, Johnule, ce taaare e!”. (…) Mai zice: „Așa, tatăăă! Swipe, swipe!”. Swipe înseamnă că să dai cu degetul în sus pe ecran și să te duci pe site-ul care-ți dă pateuri, cauciucuri sau ce vinde el în momentul ăla. Asta e tot ce zice: „Hâtz, Johnule, ce taaare. Așa, tatăăă! Swipe, swipe!”, a spus Mircea Badea.



A devenit cunoscut după ce a apărut în Pariu cu Viața

Dorian Popa a devenit cunoscut ca actor în 2011, după ce a apărut la Pro TV, în serialul Pariu cu Viața, unde l-a interpretat pe Andrei Anghel, unul dintre cele mai iubite personaje. Apoi, el a fost cooptat în trupa Lala Band, care a fost un succes real printre tineri. În prezent, el are succes și pe plan muzical, căci piesele lansate sunt în tendințe, ocupând după lansare chiar primul loc în top pe Youtube. Ultima melodie a fost în colaborare cu Abi Talent.