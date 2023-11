Scandal imens după FC Argeș – Slobozia 0-1! Neagoe: „Îl voi suna pe Răzvan Burleanu”

Eugen Neagoe a spus că un arbitru de rezervă i-a transmis ceva ce nu poate să reproducă la televizor, însă a anunțat că îl va suna pe Răzvan Burleanu, președintele FRF, pentru a lua măsuri împotriva acestuia.

Scandal imens după FC Argeș – Slobozia

Eugen Neagoe s-a enervat la finalul meciului dintre , fiind extrem de nervos la adresa arbitrajului, dar și pentru ceea ce i-a spus un arbitru de rezervă în timpul confruntării:

„Din corner am primit gol ca la Târgoviște. Din cinci meciuri pe care le am, am primit patru goluri doar din corner. Nu pot să accept, am pregătit fazele fixe la antrenament. Portarii stau pe linia porții, dorm acolo.

Arbitrul de rezervă m-a luat la mișto. M-a jignit foarte urât, nu pot să vă spun ce mi-a spus, dar o să îi dau telefon domnului Burleanu și domnului Bodescu, pentru că nu e posibil să spună așa ceva acest băiat.

E prima dată când mă auziți vorbind așa. Sunt în fotbal de 43 de ani și nu mi-a spus nimeni vreodată așa ceva. Este un copil, dar m-a jignit. Nu puteam să-i răspund, dar îl voi suna pe președintele FRF, pe Răzvan Burleanu”.

„A trebuit neapărat să câștige Slobozia!”

„Nu e penalty clar în prima repriză? Îl trage, îl dă jos, trebuia penalty. A trebuit să câștige neapărat Slobozia și a câștigat. Suntem foarte departe, de maniera asta nu ajungem acolo.

Nu am reușit să marcăm, băieții știu ce au de făcut. Jucăm, punem mingea jos, am ratat. Când am avut penalty, nu s-a acordat. Am vorbit cu suporterii, nu mi-au reproșat nimic”, a .

„Au spus că au încredere în mine și că trebuie să facem echipa. Eu am promis ceva când am venit aici și mă voi ține de cuvânt”, a mai spus Eugen Neagoe.

„Îmi pare rău pentru ei, am vorbit și cu domnul Neagoe. E păcat de investițiile, însă nu e ușor să faci totul peste noapte. Eu zic că poate nu anul ăsta, dar la anul poate să fie în play-off-ul Ligii 2”, a spus și Adrian Mihalcea, antrenorul Unirii Slobozia.