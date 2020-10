Scandal la Ferma între Andreea Antonescu și George Burcea. Nu s-a mai ținut cont de nimic

Andreea Antonescu a vorbit despre experiența de la “Ferma: Orășeni vs. Săteni” chiar din locul unde se țin filmările. Cântăreața s-a alăturat recent competiției și a avut deja parte de scandaluri și controverse în cadrul echipei.

În cadrul unui interviu oferit pentru Click!, Andreea Antonescu a oferit detalii despre viața de familie, despre proiectele viitoare și despre reality show-ul la care este concurentă.

Solista a vorbit și despre soțul ei, Traian Spak, de care urmează să divorțeze. Cei doi încearcă să păstreze o relație de prietenie pentru fiica lor în vârstă de 10 ani, Sienna.

Scandal la “Ferma” între Andreea Antonescu și George Burcea

Emisiunea de la Pro TV reprezintă o adevărată provocare pentru Andreea Antonescu. Solista a slăbit 5 kilograme în timpul filmărilor din cauza faptului că nu prea a mâncat, dar și a efortului fizic depus.

“Cred că am reuşit să slăbesc câteva kilograme de la nemâncat şi de la antrenamentele lui Cristian Bozgan. Sunt fibră toată. Până acum cred că am slăbit 5 kilograme. Cristi vine din când în când în fermă şi mulţi consideră că antrenamentele lui sunt un fel de pedeapsă generală.”, a declarat aceasta pentru click.ro.

Andreea se declară mulțumită de aceste antrenamente, mai ales că au fost de mare ajutor pentru silueta ei și se desfășoară în aer liber, așa cum îi place.

Atunci când s-a alăturat show-ului, cântăreața a descoperit că este colegă cu George Burcea, fostul soț al celei mai bune prietene. Deși a încercat să se poarte normal cu el, ca doi colegi într-o competiție, Andreea a fost nevoită să intervină de câteva ori cu replici la adresa acestuia.

“Pe George, în prima fază, l-am tratat ca pe unul dintre colegii mei, până în momentul în care am considerat că trebuia să mă apăr pentru că nu aveam altă alternativă. Atât pe mine, cât şi familia mea. A văzut toată lumea, dar şi fanii emisiunii că a făcut nişte remarci tăioase. Eu sunt pe un principiu: nu contează ce spune, contează cine spune. El este doar fostul soţ al Andreei Bălan, să vedem cine va fi când iese din fermă.“, a spus artista.

Mai mult, George Burcea i-a adresat jigniri Andreei Antonescu imediat după ce a sosit în concurs. “Ferma mi-a făcut o mare surpriză: aseară mi-a adus cea mai bună voce feminină din România, femeia sfântă şi exemplul perfect de ‘om cinstit’. Andra, Delia, iertaţi-mă!”, a scris fostul partener al Andreei Bălan pe rețelele sociale.

Andreea Antonescu, despre divorț și despre următoarele proiecte

În legătură cu proiectele de care vrea să se ocupe în viitorul apropiat, după ce termină cu “Ferma”, Andreea Antonescu are de gând să lanseze noi melodii, unele solo, dar și cu trupa Andre, până la sfârșitul acestui an. De asemenea, vedeta are de gând să fie mai activă pe rețelele sociale.

“Am piese solo, dar şi piese cu trupa Andre, pe care trebuie să le lansăm până la sfârşitul anului. Sunt fericită, îmi împart viaţa între Sienna, fiica mea, şi muzică. Şi când voi ieşi voi fi şi mai prezentă pe reţelele sociale.”, a menționat solista în cadrul aceluiași interviu.

La întrebarea legată de cum stă cu viața sentimentală, Andreea Antonescu a fost sinceră și a răspuns că face tot posibilul să trăiască fiecare clipă din plin: “De-a lungul timpului am fost în situaţii în care mi-am dat seama că nu apreciez momentul pe care îl am şi atunci am zis că de fiecare dată când voi avea ocazia şi voi considera că e o clipă frumoasă, o să o trăiesc la intensitate şi la maximum.”

Deși a rămas prietenă bună cu Traian, soțul ei stabilit în America, cei doi au de gând să divorțeze în continuare, însă doar atunci când pandemia le-o va permite.

“Bineînţeles că divorţăm, dar să treacă pandemia. Când, nu ştiu. Viaţa m-a învăţat să nu-mi mai fac planuri, pentru că ştii cum e, degeaba îmi fac eu planuri dacă viaţa e plină de surprize. Şi nu mă refer la un divorţ care nu va mai exista, mă refer la faptul că atunci când este să fie va fi.”, a adăugat aceasta.

Per total, Andreea Antonescu se declară mulțumită de experiența din cadrul emisiunii “Ferma” și este convinsă ca participarea îi va fi de mare ajutor în viață. Cântăreața a vrut să aibă parte de o provocare și să-și testeze limitele, iar această competiție a fost alegerea perfectă.

“Am fost conştientă încă din start că merg acolo pentru mine, ca să mă descopăr, să văd care sunt limitele mele. Îmi doream foarte mult să ies din zona mea de confort pentru că, ştii cum e, ca orice om, considerăm că suntem nemulţumiţi de stilul de viaţă şi ne dorim mai mult şi eram convinsă că, dacă voi trece printr-o experienţă de genul acesta, fără mâncare, fără apă, într-o latură a vieţii în care unii sunt obişnuiţi să trăiască zi de zi.

Când voi ieşi de aici voi fi mult mai puternică, mai încrezătoare şi mult mai plină de forţă şi conştientă de ce am.”, a fost răspunsul Andreei.