Scandal total în Educație. Profesoară, despre cadourile pe care le fac părinții de Sărbători: „Parcă am fi coafeze”

Perioada sărbătorilor de iarnă este și un prilej pentru părințiii care au copii la școală să se organizeze pe rețelele de socializare pentru a cumpăra cadouri profesorilor. Da nu toată lumea este de acord iar profesorii spun că vor fi puși în situații jenante.

„Ce iz de comunism!”

Mulți nu sunt însă de acord cu această practică și spun că ambii – părinți și profesori – vor fi puși în situații jenante. Primii se vor simți presați să scoată din buzunar , în timp ce se vor simți mituiți.

„Am văzut câteva articole și postări pe tema asta – parcă nu-mi vine să cred că încă se mai practică. Cadouri pentru profesori – ce iz de comunism! Nu ar trebui oare să evoluăm? Atât profesorii, cât și părinții sunt puși în situații neplăcute datorită acestui obicei! Părinții se simt mereu presați în a cotiza sume pe care, în multe instanțe, nu și le permit. Profesorii, pe de altă parte, se simt cumva mituiți de aceste cadouri de care, majoritatea, chiar nu au nevoie. Un ‘Mulțumesc’ spus din inimă face mai mult decât o grămadă de obiecte menite să colecteze praf”, a postat o profesoară pe Facebook.

„Stați liniștiți dragi părinți! Nu avem nevoie de nimic, nici măcar de un mulțumesc pentru că nu este sincer. Slavă Domnului ne permitem o ciocolată sau un parfum. Decât să oferiți cadouri și să bombăniți mai bine lăsați-o baltă”, a postat altcineva.

„Au început deja părinții să facă grupuri separat pe whatsapp pentru a strânge bani și a se vorbi de cadouri pentru profesori, iar dacă iți spui punctul de vedere și nu esti de acord cu ei, te consideră un zid’’, se poate citi într-o altă postare.

Scumpe sau ieftine, inițiativa de a strange bani pentru cadouri le aparține profesorilor. Iar o profesoară dintr-un grup Facebook (Mămici din Cluj-Napoca) a reacționat printr-o postare

„Parcă am fi coafeze”

„Vă urmăresc cu interes, deoarece toată viața mea am dedicat-o copiilor. Am văzut o postare unde o mămică cerea grupului sugestii pentru un cadou pentru doamna învățătoare. Am citit și comentariile.

Vreau să vă spun că, cadrele didactice își aleg această meserie pentru că le place, nicidecum pentru cadouri. Eu nu cred că un cadru didactic a cerut cuiva un cadou.

În primul rând, Codul bunelor maniere spune clar cui se fac cadourile și în ce constau aceste cadouri. Este umilitor pentru un dascăl să i se dea un cadou, parcă am fi coafeze, manichiuriste sau chelneri”, scrie aceasta.

Cel mai frumos cadou: dintr-un elev, un om realizat

„Pentru mine, ca dascăl, cel mai frumos cadou este să văd că am reușit să fac dintr-un elev un om realizat și să văd că după zeci de ani nu m-a uitat, se bucură să-mi prezinte familia, copilașii. Ăsta e cel mai frumos cadou și cel mai valoros.

V-ați întrebat vreodată cum ne simțim noi, ca dascăli, să apară părinții cu oale, cratițe, blide, prăjitoare de pâine, cafele, bomboane și altele. Nu, mulțumim noi știm ce cafea bem, noi știm ce parfum folosim, noi știm ce mâncăm. Am refuzat și mărțișoare, flori și invitații la banchet, deoarece am auzit comentarii de genul: iar să-i luăm flori, ce să mănânce pe banii noștri.

În primii mei ani de învățământ am primit în particular ca și cadou, două obiecte: un album de artă și o vază de rubin de la doi elevi excepționali. Când le priveam îmi aminteam de ei.

Din păcate vaza s-a spart singură la mulți ani după moartea elevei într-un accident cumplit. Atât! Să aveți sărbători fericite alături de familiile voastre și să nu uitați că dascălii nu așteaptă cadouri!”, spune profesoara.