Scandal total între Daniel Onoriu și fosta soție. ”Mi-ai furat banii, m-ai băgat la pușcărie. Vreau să scap de tine!”

Scandal total între Daniel Onoriu și . Sportivul susține că tânăra cu care se află în plin proces de divorț i-a furat banii și l-a băgat la pușcărie câteva luni bune. Vedeta abia așteaptă să scape de frumoasa blondină.

Dispută aprinsă între Daniel Onoriu și fosta parteneră de viață, Isabela. Declarațiile tranșante făcute de pilotul de raliu

Dispută aprinsă între Daniel Onoriu și fosta parteneră de viață, Isabela. Declarațiile tranșante făcute de pilotul de raliu într-o filmare de pe TikTok. Sportivul și frumoasa blondină au depus actele de divorț încă de anul trecut.

ADVERTISEMENT

Separarea nu a intervenit nici în momentul de față pentru că tânăra susține că vedeta i-a distrus bunuri, i-a ars mai multe obiecte vestimentare și chiar i-a amanetat bijuteriile. În plus, susține că a fost jignită și amenințată des.

Pe de altă parte, pilotul susține că fosta soție nu a muncit niciodată în viața ei și că mereu a stat pe banii bărbaților cu care a avut relații sentimentale. Se pare că Isabela nu a avut niciun venit în timpul mariajului care a durat 6 ani.

ADVERTISEMENT

„Tu nu știi să faci nimic, nu ai un ban, nu ai muncit în viața ta, ai trăit doar din banii bărbaților. Hai să ne optim, hai să mergem să divorțăm. Mi-ai furat banii, oprește-te, hai să divorțăm cât mai repede. Oprește-te, Isabela.

M-ai băgat la pușcărie nouă luni de zile. Am mașini, am bani, am casele pe care le-ai blocat tu. Hai să divorțăm, te rog din suflet. Vreau să scap de tine, să ne vedem fiecare de viața lui”, a spus Daniel Onoriu pe contul de .

ADVERTISEMENT

Daniel Onoriu vrea să fie un bărbat liber

Daniel Onoriu a mai subliniat că vrea să fie cât mai repede un bărbat liber și să nu mai fie legat de fosta soție, Isabela. Mai mult, susține că blondina i-a furat casa în perioada în care se afla în comă, la spital.

A acuzat-o pe fosta parteneră de viață și pentru faptul că a ajuns în spatele gratiilor. Cei doi urmează să ajungă în instanță, în fața judecătorilor, la începutul anului viitor când speră să semneze actele de divorț.

ADVERTISEMENT

„Sper să înțelegi Isabela ceea ce îți spun și să termini. Hai să divorțăm în mod civilizat și să ne vedem fiecare de viețile noastre”, este mesajul care descrie postarea lui Daniel Onoriu în online.