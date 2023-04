Carmen de la Sălciua a dat afară un om cu dizabilități. Nu l-a plătit, deși o ajuta de ani buni: „O profitoare”

Carmen de la Sălciua pozează des într-o persoană extrem de credincioasă, pe social-media scriind des despre importanța de a face un bine, doar că… FANATIK a aflat câteva lucruri care ne-ar putea schimba complet percepția despre îndrăgita cântăreață de muzică de petrecere!

Carmen de la Sălciua, demascată de Nelu Popa! A dat afară omul care a ajutat-o când îi era mai greu, după ce nu l-ar fi plătit

În urmă cu ceva timp, l-a dat afară pe unul din oamenii de nădejde, pe omul care a ajutat-o într-o perioadă când nu era atât de cunoscută! face dezvăluiri explozive despre cum s-a purtat Carmen de la Sălciua atât cu el cât și cu Cosmin Cascadoru, bărbatul care vreme de un an a cărat boxele pe la evenimente fără să fie plătit, iar apoi a fost dat la o parte de artistă ca o măsea stricată!

ADVERTISEMENT

a postat un mesaj prin care a dezvăluit cum s-a purtat Carmen de la Sălciua cu Cosmin, tipul fiind și solist vocal la câteva evenimente în perioada când saxofonistul a cântat cu fosta soție a lui Culiță Sterp. Contactat de FANATIK, Nelu Popa nu a mai ascuns nimic, artistul tăcând în tot acest timp în legătură cu adevăratul comportament pe care bruneta l-ar avea față de colegii ei.

Carmen de la Sălciua s-a descotorosit de Cosmin, omul de nădejde: „Ne-a dat la o parte rând pe rând”

„Eu, Cosmin și un alt băiat, Alin, am început să construim, practic, formația lui Carmen de la Sălciua. Am fost, practic, primii, până să apară Culiță. Apoi, Carmen ne-a dat la o parte rând pe rând pe fiecare. Cosmin nu mai cântă de ceva timp cu Carmen, el are acum o altă formație.

ADVERTISEMENT

A fost dat afară, pur și simplu, după ce un an le-a purtat boxele peste tot. La începuturile noastre, nefiind așa cunoscuți, nu era nici prea multe cântări. Cosmin a înțeles că nu sunt bani, el a venit de bună voie, dar odată cu trecerea timpului, și-a dat seama că nu este în regulă ce se întâmplă”, a mărturisit Nelu Popa în exclusivitate pentru FANATIK.

„El, fiind în scaun cu rotile, îl cam evita. Carmen e un om profitor”

„E adevărat că fiecare început e greu, el a zis la început să nu îi dea niciun ban, a fost și solist vocal o vreme. A primit ceva bani, dar în ultima vreme, el fiind în scaun cu rotile, îl cam evita și și-a dat seama și el ce se întâmplă.

ADVERTISEMENT

Te folosești de un om ani întregi și apoi îl dai afară, așa a făcut și cu mine. Carmen se comportă bine cu tine până o ajuți. Ce aș putea să zic: e un om profitor, o profitoare, nu!?”, a continuat Nelu Popa.

FANATIK l-a întrebat pe saxofonist cum își explică, totuși, faptul că artista vorbește des pe conturile ei de socializare despre Dumnezeu, despre cât de important e să îți ajuți semenii. Dacă e să ne luăm după cât de evlavioasă se declară vedeta în social media, nu are nicio legătură cu adevăratul comportament, cel descris de fostul ei iubit și coleg de formație.

ADVERTISEMENT

Carmen de la Sălciua pozează în femeie credincioasă?

„Eu nu am nimic cu ea, îți zic sincer. Dar să te folosești de un om în scaun cu rotile și apoi să-l dai afară… Nu am cuvinte. Ea postează ce postează ca lumea să zică, uite cât de credincioasă este Carmen!

ADVERTISEMENT

Omul ăsta, Cosmin, chiar a ajutat-o, iar eu prin postarea de pe Facebook am simțit să îi întorc ajutorul. De ce să nu-l ajut? El a făcut un sacrificiu și ne-a ajutat când am avut cea mai mare nevoie”, a completat Nelu Popa.

Cât despre proiectele sale, Nelu ne-a zis că urmează să filmeze chiar azi, 20 aprilie, un videoclip nou cu interpreta de muzică populară și de petrecere Simona Boncuț. Clipul va apărea, cel mai probabil, sâmbătă sau duminică.

Rugat să ne spună dacă s-a mai întâlnit vreodată cu Carmen de la Sălciua de când nu mai face parte din trupa ei, dacă au dat nas în nas la vreun eveniment, Nelu Popa ne-a mărturisit că nu a avut această șansă, dar o astfel de ”confruntare” se va produce foarte curând! Cei doi vor cânta la aceeași nuntă, undeva în luna mai.

„O să ne întâlnim în mai la o nuntă pe care am luat-o. O să mă duc eu cu băieții mei din trupă. Vom vedea. Acolo s-ar putea să dăm nas în nas”, ne-a spus Nelu Popa.

Carmen de la Sălciua nu vrea să comenteze sub nicio formă acest subiect

Contactată de FANATIK, Carmen de la Sălciua a spus că nu vrea să spună nici măcar un cuvânt legat de acest subiect. Vedeta susține că astfel de teme nu îi fac cinste. Cântăreața a transmis că nu vrea să fie citată cu absolut nimic, deși, la telefon, ne-a spus că este extrem de deranjată. Vrea să rămână imparțială. De asemenea, nu e exclus ca la un moment dat și răbdarea și bunătatea ei să ajungă la o limită.

FANATIK a respectat decizia artistei. Precizăm, în același timp, că ea respinge orice acuzație. Niciodată nu s-ar fi pus problema să nu plătească oamenii cu care a colaborat, ea având o formație de mai bine de 15 ani.