Scandal uriaș între Iulia Albu și Andreea Bănică. Fosta jurată de la Bravo, ai stil aduce acuzații grave: „M-a amenințat”

Iulia Albu și Andreea Bănică erau colege de platou în urmă cu trei ani și ceva, atunci când Andreea Bănică era prezentatoarea emisiunii Bravo, ai stil, iar creatoarea de bijuterii era jurată.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Iulia Albu versus Andreea Bănică

Relația dintre cele două nu a fost nici atunci una tocmai grozavă, potrivit unor surse din interiorul Kanal D, însă în niciun caz nu era atât de rea pe cât e acum.

Totul a pornit de la criticile pe care Iulia le aduce vedetelor bine și prost îmbrăcate în cadrul emisiunii „La Măruță” de la PRO TV.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Comentariile pe care le-a făcut la adresa Andreei Bănică nu i-au picat foarte bine cântăreței, iar de aici a ieșit un întreg circ.

„E o perversă și o prefăcută. Asta e Iulia Albu și nu am de ce să nu o spun. Am blocat-o și pe Instagram. Mie îmi plac oamenii onești, corecți. Am avut o relație la un moment dat. Vorbeam despre multe lucruri, iar eu am crezut în prietenia noastră.

ADVERTISEMENT

Și cred că am greșit. Pentru mine contează oamenii onești, corecți. Și am rupt orice legătură. Nici nu contează ce spune, poate să spună orice despre mine”, spunea Andreea despre Iulia în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Iulia susține că a fost jignită și amenințată de cântăreață

„Eu am primit un mesaj foarte urât de la ea, în care ea mă amenința pe mine. N-am vorbit despre lucrul ăsta. Un mesaj în care mă amenința că îmi poate face foarte mult rău. Până una alta văd, Andreea, că eu îți pot face foarte mult bine, căci iată ai apărut în ziare cu atâtea titluri, dar, ce crezi, în toate eram eu. Vreau să-i mulțumesc încă o dată Andreei că a fost aici”, a mărturisit Iulia.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Creatoarea de modă a mai spus că în timpul în care au fost colege la Kanal D, a ajutat-o foarte mult pe Andreea, care nu era tocmai strălucită în postura de prezentatoare, făcând gafe aproape în fiecare emisiune.

Mai jos, un fragment din emisiunea unde cele două rivale de azi erau colege:

ADVERTISEMENT