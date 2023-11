Scandal uriaș la o națională de top care poate rata Euro 2024. Trei titulari, excluși după ce au petrecut în club

. Înaintea meciului care poate decide calificarea Moldovei, federația de fotbal a Cehiei a făcut un anunț important în legătură cu trei dintre titularii echipei naționale.

Anunț important la naționala Cehiei înaintea meciului cu Moldova

Astfel, fundașii Vladimir Coufal și Jakub Brabec, dar și atacantul Jan Kuchta pot rata Euro 2024. Cei trei fotbaliști au fost lăsați acasă de selecționerul Cehiei după ce au petrecut într-un club din Olomouc toată noaptea. Jucătorii s-au distrat imediat după egalul cu Polonia, scor 1-1, în dimineața de sâmbătă spre duminică.

Decizia lui Silhavy a venit în urma încălcării conduitei pe care cei trei fotbaliști au avut-o după ce au băut toată noaptea și s-au întors foarte târziu la hotelul echipei: “Coufal, Brabec și Kuchta au ignorat regulile naționalei. În urma deciziei, ei au părăsit deja cantonamentul”, a anunțat presa din Cehia.

Vladimír Coufal, Jan Kuchta a Jakub Brabec v doprovodu člena Výkonného výboru FAČR Tomáše Neumanna navštívili v sobotu v noci olomoucký klub Belmondo. Vydrželi až do ranních hodin… Dnes z rozhodnutí vedení reprezentace všichni opustili tým👀

Více zde👉 — Deník Sport (@DenikSport)

Cei trei fotbaliști sunt titularii de drept ai naționalei Cehiei, dar și ai echipelor de club pentru care evoluează. Vladimir Coufal are 31 de ani și este fundaș dreapta la West Ham United. Jakub Brabec are 31 de ani și este fundaș central la Aris Salonic. Jan Kuchta are 26 de ani și este atacant central la Sparta Praga.

Cei trei titulari pot rata Euro 2024

, care se poate califica dacă va câștiga duelul de luni, 20 noiembrie. În grupa E, Cehia este pe locul 2 cu 12 puncte. Rivala din ultimul meci al grupei din calificările pentru Campionatul European din Germania este pe poziția a patra cu 10 puncte.

Dacă vecina României se va impune, o poate lăsa acasă pe Cehia, iar cei trei jucători pedepsiți alături de coechipierii lor pot rata Euro 2024. În ultimul meci din grupele de calificare, Cehia trebuie să scoată cel puțin un egal pentru a-și ocupa locul care o va duce în Germania.

Robert Lewandowski, făcut praf în Polonia după eșecurile cu Albania, Moldova și Cehia

Ryszard Komornicki, cel care a jucat pentru Polonia la Campionatul Mondial din 1986, . Polonia nu s-a calificat la Euro 2024.

“Fernando Santos nu mai este antrenorul echipei poloneze. Acesta este sfârșitul problemelor ei? Dimpotrivă! Pentru mine, principala problemă este Robert Lewandowski. Este un individualist, un egoist.

Să nu ne așteptăm să conducă acești băieți și să aibă grijă de interesele echipei naționale. Am impresia că dacă am fi pierdut cu 5-6 după cele cinci goluri ale lui, s-ar fi bucurat pentru că era cel mai bun”, a declarat Komornicki, conform .

Clasament grupa E:

Albania – 7 meciuri, 14 puncte Cehia – 7 meciuri, 12 puncte Polonia – 8 meciuri, 11 puncte Moldova – 7 meciuri, 10 puncte Insulele Feroe – 7 meciuri, 1 punct