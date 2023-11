Scandalul care putea arunca în aer vestiarul Rapidului. Cum s-a răzbunat Bornescu pe Șumudică

Mircea Bornescu, ajuns la 42 de ani, , respectiv între 2014 și 2015. În timpul șederii în Giulești, a avut un conflict cu Marius Șumudică, antrenorul de atunci al „vișiniilor”..

Mircea Bornescu, despre scandalul cu antrenorul Marius Șumudică

a povestit la emisiunea SUFLET DE RAPIDIST, realizată pe FANATIK.RO de Robert Niță, cum s-a „răzbunat” pe antrenorul Marius Șumudică, supărat că joacă puțin. Timp de o lună și jumătate, ca formă de protest, acesta nu a comunicat deloc cu tehnicianul lui.

Privind retrospectiv, spune că nu a fost normal să nu vorbească la acea vreme cu antrenorul principal al echipei, spunând că acum, după ce a acumulat experiență, și-a dat seama că a greșit.

”Cu Șumi a fost o perioadă în care nu am vorbit, o lună și ceva. Venea, vorbea cu mine, stăteam așa, nu îi spuneam nimic. A fost modul meu de a protesta. Venea la mine, vorbea.

Spunea că avem meci de Cupă, că vrea să joc, stăteam și mă uitam la el. A fost modul meu de a protesta, doar cu el, cu staff-ul vorbeam. Consideram că mi se face o nedreptate, acum, am experiență, înțeleg anumite chestii.

Ți-am zis, a fost un mod de a protesta față de decizia lui de atunci. Nici bună ziua, nici nimic. Așa am considerat eu atunci, i-am arătat că sunt supărat, poate am greșit, dar așa am considerat eu. Atunci mâ gândeam că toată lumea e împotriva mea, când nu joci asta crez.

Eu voia să plec împrumut, dar nu voiam să mă denigreze presa. Am zis că mai bine tac, îmi văd de treaba mea, mă antrenez bine. Ți-am zis, acum, calculând lucrurile, am fost un tâmpit, să nu vorbești cu antrenorul principal.

Până la urmă ne-am împăcat. La Rapid se întâmplă foarte multe lucruri nebunești, ăsta este farmecul Rapidului”, a spus Mircea Bornescu, la emisiunea ”Suflet de Rapidist”.

FC Național, Unirea Alba Iulia, Extensiv Craiova, FC Caracal, Universitatea Craiova, Rapid, Kavala, Petrolul, U Cluj și FC Voluntari sunt echipele din CV-ul fostului portar, retras în 2017, A fost, o perioadă, Team Manager la FCU Craiova.

Mircea Bornescu, despre scandalul cu Marius Șumudică